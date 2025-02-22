Отправлено: - 11:54

Это был бы диалог увлеченного идеалиста и циничного материалиста

как на сайте «НГ», со странными аватарками и никами типа «Рефлексы патологоанатома» и пр

Их философия соткана из банальной критики: «Вот, в цивилизованном Западе свобода выбора, гендеры, квадроберы, устрицы да лягушки под трюфельным соусом! А у нас что? Двуногие дикари, которым баб да конину с бараниной подавай!»

Сноб никогда не будет патриотом, у него это слово попросту вызывает гомерический хохот. Он, как флюгер, всегда будет ориентироваться на богатство и влияние, и ему неважно, какими способами и за чей счет они были достигнуты

Цитата:Тогда жили при идеологической машинеСейчас при капиталистических реалияхВозьми современного католика и католика из средних вековЭто два разных человекаОдин воинственный фанатикДругой уже более скептик котрый относится к вере как к традицииПотомучто между ними временная пропасть в виде развитий наук, исторических событий итдТак и парень в 70ых верит в коммунизмДобрые помыслы своего государстваИ не знает что его страна воюет по всему миру насаждая коммунизм просто потомучто надоЦитата:У кого тут такой ник? Покажись))Цитата:Объясните уже какой раз автору что если кто-то на сайте пишет какой запад/Россия/Китай зачепись это не значит что человек живёт в РК и любит все заграничное))Это в большинстве случаев значит что это поуеха сидит и хвалит свой уезд критикуя страну откуда убежал)Цитата:Ну вот у нас есть такой персонаж на сайтеОбожает СССРВырос там же являясь советским поколением молодежиУехал из РК в Канаду и доказывает что он как флюгер будет прыгать из страны в страну лишь бы пузо набить и плевать ему на местных и патриотизмИ что? Весь вывод автора как раз и рушится на этом примере))