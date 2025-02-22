Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...

Отправлено: - 14:42

Общественник и видеоблогер МИРШАТ САРСЕМБАЕВ недавно опубликовал несколько видео грубых нарушений на Комсомольской (Карабалыкской) птицефабрике ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей депутату Костанайского областного маслихата от партии Республика КАЙРАТУ МАИШЕВУ.



5 февраля Миршат Сарсембаев на своём Ютуб-канале опубликовал видеозапись как трупы кур и полуживых куриц с указанной птицефабрики незаконно вываливали в поле.



10 февраля была опубликована видеозапись о том, как из поля птицефабрика организовала необустроенное помётохранилище.



Данные видеозаписи со ссылкой на их автора из видеохостинга Ютуб, в целях обеспечения доказательств для возбуждения административных процедур в отношении указанной птицефабрики, а также в целях исключения дальнейшего произвольного удаления видеозаписей до завершения всех процедур в отношении данного предприятия, ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" были импортированы 5 и 10 февраля и сразу же экспортированы на наши паблики и в группы социальных сетей Instagram и Одноклассники.



На основании размещённых видеозаписей материалы от нашего имени были незамедлительно направлены для организации и проведения внеплановых проверок в территориальную ветеринарную инспекцию МСХ РК, Управление СЭК района, а также в Департамент экологии региона.



С 17 по 19 февраля по обращению ОО "Правозащитный Центр Костанайской области", поводом для подачи которых послужили видеозаписи автора Миршата Сарсембаева, в отношении ТОО "Poultry-Agro" территориальной ветеринарной инспекцией была проведена внеплановая проверка.



Предприятие привлечено к административной ответственности по ст.406 КРКобАП (дважды по двум правонарушениям) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 150 МРП. Правонарушитель вину признал, о чём дал письменные объяснения. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений с установлением срока исполнения требований. Все материалы нами размещены в открытом доступе на наших площадках своевременно - по их получению или по их оформлению и подписанию руководителем.



Что послужило конкретным основанием для задержания видеоблогера с активной гражданской позицией, который мешал спокойно жить чиновникам Карабалыкского района, снимая на камеру даже нарушения ПДД прокурорами районной прокуратуры - остаётся пока загадкой, ведь когда общественника задерживали, то все вопросы по птицефабрике были уже закрыты и сняты с повестки дня с 17 февраля, с момента регистрации проверки в прокуратуре - уже никто ни на что не мог повлиять. И поэтому пока совершенно непонятно - за что именно вымогались такие деньги, если они действительно вымогались.



Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву, был 19 февраля уже оштрафован и признал свою вину. С момента размещения видеозаписей 5 и 10 февраля фактически видеоблогер Сарсембаев уже не мог ни на что и никак повлиять даже при всём своём большом желании, поскольку производства по делам об административных правонарушениях в отношении птицефабрики возбуждались непосредственно по нашим обращениям, внеплановые проверки назначались непосредственно по нашим обращениям.



Комментарий

ОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"