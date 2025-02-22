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Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51203
Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
Отправлено: 22.02.25 - 14:23
Речь о карабалыкчанине Миршате САРСЕНБАЕВЕ. Его задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в телеграм-канал POLISIA.KZ. Адвокат Снежанна Жукова сообщила "НГ", что ранее Сарсенбаев давал показания в качестве свидетеля с правом на зашиту.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 703
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 22.02.25 - 14:23
По другому, видимо, его жизнь не может без испытаний! Да, пусть попробует: от тюрьмы и сумы всего один шаг, который им уже сделан! Факт вымогательства если зафиксирован, как доказательства путем негласных следственных действий, то все что пишет адвокат, не самое главное!
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 109
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 22.02.25 - 14:42
Общественник и видеоблогер МИРШАТ САРСЕМБАЕВ недавно опубликовал несколько видео грубых нарушений на Комсомольской (Карабалыкской) птицефабрике ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей депутату Костанайского областного маслихата от партии Республика КАЙРАТУ МАИШЕВУ.
5 февраля Миршат Сарсембаев на своём Ютуб-канале опубликовал видеозапись как трупы кур и полуживых куриц с указанной птицефабрики незаконно вываливали в поле.
10 февраля была опубликована видеозапись о том, как из поля птицефабрика организовала необустроенное помётохранилище.
Данные видеозаписи со ссылкой на их автора из видеохостинга Ютуб, в целях обеспечения доказательств для возбуждения административных процедур в отношении указанной птицефабрики, а также в целях исключения дальнейшего произвольного удаления видеозаписей до завершения всех процедур в отношении данного предприятия, ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" были импортированы 5 и 10 февраля и сразу же экспортированы на наши паблики и в группы социальных сетей Instagram и Одноклассники.
На основании размещённых видеозаписей материалы от нашего имени были незамедлительно направлены для организации и проведения внеплановых проверок в территориальную ветеринарную инспекцию МСХ РК, Управление СЭК района, а также в Департамент экологии региона.
С 17 по 19 февраля по обращению ОО "Правозащитный Центр Костанайской области", поводом для подачи которых послужили видеозаписи автора Миршата Сарсембаева, в отношении ТОО "Poultry-Agro" территориальной ветеринарной инспекцией была проведена внеплановая проверка.
Предприятие привлечено к административной ответственности по ст.406 КРКобАП (дважды по двум правонарушениям) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 150 МРП. Правонарушитель вину признал, о чём дал письменные объяснения. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений с установлением срока исполнения требований. Все материалы нами размещены в открытом доступе на наших площадках своевременно - по их получению или по их оформлению и подписанию руководителем.
Что послужило конкретным основанием для задержания видеоблогера с активной гражданской позицией, который мешал спокойно жить чиновникам Карабалыкского района, снимая на камеру даже нарушения ПДД прокурорами районной прокуратуры - остаётся пока загадкой, ведь когда общественника задерживали, то все вопросы по птицефабрике были уже закрыты и сняты с повестки дня с 17 февраля, с момента регистрации проверки в прокуратуре - уже никто ни на что не мог повлиять. И поэтому пока совершенно непонятно - за что именно вымогались такие деньги, если они действительно вымогались.
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву, был 19 февраля уже оштрафован и признал свою вину. С момента размещения видеозаписей 5 и 10 февраля фактически видеоблогер Сарсембаев уже не мог ни на что и никак повлиять даже при всём своём большом желании, поскольку производства по делам об административных правонарушениях в отношении птицефабрики возбуждались непосредственно по нашим обращениям, внеплановые проверки назначались непосредственно по нашим обращениям.
Комментарий
ОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"
5 февраля Миршат Сарсембаев на своём Ютуб-канале опубликовал видеозапись как трупы кур и полуживых куриц с указанной птицефабрики незаконно вываливали в поле.
10 февраля была опубликована видеозапись о том, как из поля птицефабрика организовала необустроенное помётохранилище.
Данные видеозаписи со ссылкой на их автора из видеохостинга Ютуб, в целях обеспечения доказательств для возбуждения административных процедур в отношении указанной птицефабрики, а также в целях исключения дальнейшего произвольного удаления видеозаписей до завершения всех процедур в отношении данного предприятия, ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" были импортированы 5 и 10 февраля и сразу же экспортированы на наши паблики и в группы социальных сетей Instagram и Одноклассники.
На основании размещённых видеозаписей материалы от нашего имени были незамедлительно направлены для организации и проведения внеплановых проверок в территориальную ветеринарную инспекцию МСХ РК, Управление СЭК района, а также в Департамент экологии региона.
С 17 по 19 февраля по обращению ОО "Правозащитный Центр Костанайской области", поводом для подачи которых послужили видеозаписи автора Миршата Сарсембаева, в отношении ТОО "Poultry-Agro" территориальной ветеринарной инспекцией была проведена внеплановая проверка.
Предприятие привлечено к административной ответственности по ст.406 КРКобАП (дважды по двум правонарушениям) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 150 МРП. Правонарушитель вину признал, о чём дал письменные объяснения. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений с установлением срока исполнения требований. Все материалы нами размещены в открытом доступе на наших площадках своевременно - по их получению или по их оформлению и подписанию руководителем.
Что послужило конкретным основанием для задержания видеоблогера с активной гражданской позицией, который мешал спокойно жить чиновникам Карабалыкского района, снимая на камеру даже нарушения ПДД прокурорами районной прокуратуры - остаётся пока загадкой, ведь когда общественника задерживали, то все вопросы по птицефабрике были уже закрыты и сняты с повестки дня с 17 февраля, с момента регистрации проверки в прокуратуре - уже никто ни на что не мог повлиять. И поэтому пока совершенно непонятно - за что именно вымогались такие деньги, если они действительно вымогались.
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву, был 19 февраля уже оштрафован и признал свою вину. С момента размещения видеозаписей 5 и 10 февраля фактически видеоблогер Сарсембаев уже не мог ни на что и никак повлиять даже при всём своём большом желании, поскольку производства по делам об административных правонарушениях в отношении птицефабрики возбуждались непосредственно по нашим обращениям, внеплановые проверки назначались непосредственно по нашим обращениям.
Комментарий
ОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43535
Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
Отправлено: 22.02.25 - 15:09
Все таки подставили..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7639
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 22.02.25 - 19:41
Цитата:
Это которого недавно аким наградил орденом.
EvilWizard:
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву
Это которого недавно аким наградил орденом.
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