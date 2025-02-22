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В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51203
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 13:16
У нас дома пресные блинчики налистниками называла бабушка, а еще млинцами. На украинский манер. Пекли их и из обычной муки, и с добавлениями. В частности, бабушка пекла тонюсенькие налистники из муки, смешанной с картофельным крахмалом. Их плюс - в особой эластичности, самую сочную начинку держали.
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Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 13:16
На носу масленница..
Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники.
Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..
Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники.
Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 13:47
Цитата:
....вчера день водителя бурно отметил? другие мысли ни как не посещают?
111:
На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники. Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..
На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники. Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..
....вчера день водителя бурно отметил? другие мысли ни как не посещают?
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 14:15
Цитата:
Вчера были на днюхе.
И блины были и водку жрали..
родом из Шанхая2022:
вчера день водителя бурно отметил
вчера день водителя бурно отметил
Вчера были на днюхе.
И блины были и водку жрали..
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 15:54
Цитата:
111:Живём как в параллельной вселенной : то День Победы им запрещают, то Масленницу . У вас что, разве денюшки от USAID ещё не закончились ? А то Зинченко уже рятуйте кричит.
На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники.
На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4024
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 16:03
Цитата:
Почти как по классику - Тварь я терпящая или право имею? (с)
Филипповна:
Живём как в параллельной вселенной :
Живём как в параллельной вселенной :
Почти как по классику - Тварь я терпящая или право имею? (с)
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 16:07
Цитата:
От кого?
Не знаю что за фирма, там не работаю, но денег действительно мало.
Филипповна:
У вас что, разве денюшки от USAID е
У вас что, разве денюшки от USAID е
От кого?
Не знаю что за фирма, там не работаю, но денег действительно мало.
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 16:16
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 18:06
Цитата:
111:Цитата : - Вот это не заливная рыба ! Так и у вас - вот это не блинчики,а русские оладушки.
У нас сегодня тоже такие вот русские блинчики
У нас сегодня тоже такие вот русские блинчики
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16072
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 18:53
Цитата:
Какие же это оладушки. Это баурсаки.
Филипповна:
Какие же это оладушки. Это баурсаки.
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 19:32
Цитата:
......блины в водку крошили и лошками черпали? думаю деревянными лучше больше сразу закинишь.... честно говоря водку с блинами никогда не пробывал...
111:
Вчера были на днюхе. И блины были и водку жрали..
Вчера были на днюхе. И блины были и водку жрали..
......блины в водку крошили и лошками черпали? думаю деревянными лучше больше сразу закинишь.... честно говоря водку с блинами никогда не пробывал...
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 19:34
Цитата:
.....ты чёт уважаемый что то путаешь это оладушки.....но если для тебя блинчики пускай будут блинчики...
111:
У нас сегодня тоже такие вот русские блинчики
У нас сегодня тоже такие вот русские блинчики
.....ты чёт уважаемый что то путаешь это оладушки.....но если для тебя блинчики пускай будут блинчики...
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