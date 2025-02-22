Отправлено: - 13:47

111:

На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники. Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..

Цитата:....вчера день водителя бурно отметил? другие мысли ни как не посещают?