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≡ Очередного нелегального таксиста задержали полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51202
Очередного нелегального таксиста задержали полицейские в Костанайской области
Отправлено: 22.02.25 - 17:19
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- Во время проверки выявилось несколько нарушений: водитель не имел действующей страховки, управлял незарегистрированным транспортом и, что самое серьезное, нелегально перевозил пассажиров, - отмечают в пресс-службе ДП Костанайской области.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
703
Re: Очередного нелегального таксиста задержали полицейские в...
Отправлено: 22.02.25 - 17:19
#1
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Начало кары положено! Нужно постоянно продолжать, чтобы не было неучтенных и уклоняющихся исполнять законы!
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