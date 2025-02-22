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≡  В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51201
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 13:16
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У нас дома пресные блинчики налистниками называла бабушка, а еще млинцами. На украинский манер. Пекли их и из обычной муки, и с добавлениями. В частности, бабушка пекла тонюсенькие налистники из муки, смешанной с картофельным крахмалом. Их плюс - в особой эластичности, самую сочную начинку держали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43535
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 13:16
#1
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На носу масленница..
Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники.
Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1875
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 13:47
#2
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Цитата:
111:
На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники. Еще интересней, что запретили сами славяне, которые активисты..


....вчера день водителя бурно отметил? другие мысли ни как не посещают? :oops: :oops: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43535
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 14:15
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вчера день водителя бурно отметил

Вчера были на днюхе.
И блины были и водку жрали..
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
269
Re: В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше...
Отправлено: 22.02.25 - 15:54
#4
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Цитата:
111:
На носу масленница.. Интересно, у нас ее запретили во дворе справлять, только казахские праздники.
Живём как в параллельной вселенной : то День Победы им запрещают, то Масленницу . У вас что, разве денюшки от USAID ещё не закончились ? А то Зинченко уже рятуйте кричит.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4022
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 16:03
#5
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Цитата:
Филипповна:
Живём как в параллельной вселенной :

Почти как по классику - Тварь я терпящая или право имею? (с)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43535
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 16:07
#6
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Цитата:
Филипповна:
У вас что, разве денюшки от USAID е

От кого?
Не знаю что за фирма, там не работаю, но денег действительно мало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43535
В поисках блинного идеала - Печем налистники, которые лучше всего подходят для фарширования
Отправлено: 22.02.25 - 16:16
#7
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У нас сегодня тоже такие вот русские блинчики

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