Отправлено: - 16:10

Был он у нас недолго - месяца два-три, нашли отличных хозяев, которые его любили и кормили.

Цитата:Так почему же бросили его?Или почему взяли?Что поражает меня в любителях животных, так это взять животное, поиграть с ним как с собакой, и выкинуть..