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≡ Проект «Ищу дом»: Барни любит детей и взрослых
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51201
Проект «Ищу дом»: Барни любит детей и взрослых
Отправлено: 22.02.25 - 11:02
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- Когда мы его нашли, увидели, что Барни не ходил и испытывал огромный стресс, - вспоминает заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Скорее всего, его либо выкинули, либо потеряли.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16070
Re: Проект «Ищу дом»: Барни любит детей и взрослых
Отправлено: 22.02.25 - 11:02
#1
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Два раза уже предали Барни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43535
Re: Проект «Ищу дом»: Барни любит детей и взрослых
Отправлено: 22.02.25 - 16:10
#2
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Цитата:
Был он у нас недолго - месяца два-три, нашли отличных хозяев, которые его любили и кормили.

Так почему же бросили его?
Или почему взяли?
Что поражает меня в любителях животных, так это взять животное, поиграть с ним как с собакой, и выкинуть..
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