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Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51201
Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 11:45
Сегодня Сеть наводнена людьми, придерживающимися позиций слепой критики и отрицания, а оппонентов им практически не видно. Эти новоиспеченные Базаровы, как правило, выступают от противного, не приемлют родное, одновременно поклоняясь всему закордонному.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7428
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 11:45
У нас во дворе живут пенсионерка с сыном (42 года), в принципке милейшие люди,никому плохого не сделают,однако прислушаться к их умозаключениям,можно получить моральный нокдаун. Вот несколько примеров. Сын полагает,что можно не работать,так как в мире много добрых людей которые и оденут,и накормят,даже ссобой положать,что они и делают. Благо мамаша получает пенсию,а вот сын целый день сидит дома,музицирует на фортепиано и твердо убежден,что все зло от работы,последняя-добровольное рабство и на Свете много всего духовного,ценного и люди практически все не правильно живут. В обратном убедить его практически не возможно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17678
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 11:54
Цитата:
Тогда жили при идеологической машине
Сейчас при капиталистических реалиях
Возьми современного католика и католика из средних веков
Это два разных человека
Один воинственный фанатик
Другой уже более скептик котрый относится к вере как к традиции
Потомучто между ними временная пропасть в виде развитий наук, исторических событий итд
Так и парень в 70ых верит в коммунизм
Добрые помыслы своего государства
И не знает что его страна воюет по всему миру насаждая коммунизм просто потомучто надо
Цитата:
У кого тут такой ник? Покажись))
Цитата:
Объясните уже какой раз автору что если кто-то на сайте пишет какой запад/Россия/Китай зачепись это не значит что человек живёт в РК и любит все заграничное))
Это в большинстве случаев значит что это поуеха сидит и хвалит свой уезд критикуя страну откуда убежал)
Цитата:
Ну вот у нас есть такой персонаж на сайте
Обожает СССР
Вырос там же являясь советским поколением молодежи
Уехал из РК в Канаду и доказывает что он как флюгер будет прыгать из страны в страну лишь бы пузо набить и плевать ему на местных и патриотизм
И что? Весь вывод автора как раз и рушится на этом примере))
Это был бы диалог увлеченного идеалиста и циничного материалиста
Тогда жили при идеологической машине
Сейчас при капиталистических реалиях
Возьми современного католика и католика из средних веков
Это два разных человека
Один воинственный фанатик
Другой уже более скептик котрый относится к вере как к традиции
Потомучто между ними временная пропасть в виде развитий наук, исторических событий итд
Так и парень в 70ых верит в коммунизм
Добрые помыслы своего государства
И не знает что его страна воюет по всему миру насаждая коммунизм просто потомучто надо
Цитата:
как на сайте «НГ», со странными аватарками и никами типа «Рефлексы патологоанатома» и пр
У кого тут такой ник? Покажись))
Цитата:
Их философия соткана из банальной критики: «Вот, в цивилизованном Западе свобода выбора, гендеры, квадроберы, устрицы да лягушки под трюфельным соусом! А у нас что? Двуногие дикари, которым баб да конину с бараниной подавай!»
Объясните уже какой раз автору что если кто-то на сайте пишет какой запад/Россия/Китай зачепись это не значит что человек живёт в РК и любит все заграничное))
Это в большинстве случаев значит что это поуеха сидит и хвалит свой уезд критикуя страну откуда убежал)
Цитата:
Сноб никогда не будет патриотом, у него это слово попросту вызывает гомерический хохот. Он, как флюгер, всегда будет ориентироваться на богатство и влияние, и ему неважно, какими способами и за чей счет они были достигнуты
Ну вот у нас есть такой персонаж на сайте
Обожает СССР
Вырос там же являясь советским поколением молодежи
Уехал из РК в Канаду и доказывает что он как флюгер будет прыгать из страны в страну лишь бы пузо набить и плевать ему на местных и патриотизм
И что? Весь вывод автора как раз и рушится на этом примере))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1355
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 12:22
Цитата:
Да, несомненно. Однако заковыка в том что именно циничные материалисты сейчас снабжают некогда увлеченных идеалистов в том числе средствами для публикации этой статьи и написания комментариев к ней. Тогда как сами идеалисты так и остались на уровне выкопать из земли и продать за бесценок, то что там еще осталось. Ну оно и понятно. Им некогда было думать что полезного можно сотворить из выкопанного, "идеализировать" нужно. Собственно и природа сама противилась. Объем и производительность мозга они ж ограничены, и там рядом с "идеями" просто физически не помещается ничего кроме "копай глубже, кидай дальше"
Цитата:
Тоже любопытно стало. это ж сто пудов автор или так перефразировал существующий или сочинил какой-то собирательный никнейм, но в обоих случаях это требовало определенного достаточно большого ума, что положительно характеризует автора как не совсем безнадежного рефлексирующего страдальца
Это был бы диалог увлеченного идеалиста и циничного материалиста.
Да, несомненно. Однако заковыка в том что именно циничные материалисты сейчас снабжают некогда увлеченных идеалистов в том числе средствами для публикации этой статьи и написания комментариев к ней. Тогда как сами идеалисты так и остались на уровне выкопать из земли и продать за бесценок, то что там еще осталось. Ну оно и понятно. Им некогда было думать что полезного можно сотворить из выкопанного, "идеализировать" нужно. Собственно и природа сама противилась. Объем и производительность мозга они ж ограничены, и там рядом с "идеями" просто физически не помещается ничего кроме "копай глубже, кидай дальше"
Цитата:
abaika95:
У кого тут такой ник? Покажись)
У кого тут такой ник? Покажись)
Тоже любопытно стало. это ж сто пудов автор или так перефразировал существующий или сочинил какой-то собирательный никнейм, но в обоих случаях это требовало определенного достаточно большого ума, что положительно характеризует автора как не совсем безнадежного рефлексирующего страдальца
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 702
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 14:16
В реальной жизни, созданной капитализмом, который разрушил всё материальные, нравственные ценности, нечему удивляться и уподобляться! Мозг у каждого развит в зависимости от генетики, от среды, где он родился, воспитывался, и среды, где проживает (выживает) в настоящем! Дармоед, иждивенец, которым все "дай", вырастает из среды бездельников, мечтателей, он же завистник, он же критикан своей среды, где родился, при этом он, и поклонник и распространитель всего иностранного является изгоем, т.к. слаще моркови по жизни не ел, при этом ему похвалиться нечем, поэтому эти самые, им на все наплевать, расхищают бюджет, мошенничают, злоупотребляют властью, спиртным, во славу себе пекут баурсаки, лепят снеговиков, издают несуразные и неисполнимые нормативные акты, создают сизифов труд, но за счет других для своей славы! ПОэтому для таких от гос-ва нужна только жесткая карающая ответственность, чтобы чувствовала каждая частица тела эту кару и передавалась по генам будущему поколению! Поэтому каждому свое!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43535
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 14:28
Ничего не понял..
Понял только то, что сегодня молодежь, а это наши дети, чуть ли не извращенцы и последние гады.
А мы, которые профукали свою страну СССР вместе с автором и тов. Бондаренко, разграбили и разрушили ее, мы самые что ни на есть патриоты.
Вот только один вопрос, патриоты какой страны?
Если мы не флюгеры, то должны сказать что мы патриоты СССР, правда?
Ну и где наш СССР?
Но если мы патриоты СССР, то почему не защитили СВОЮ страну и теперь живем в другой чужой стране как Флюгеры?
Так к кому вы относитесь, тов. Автор, к сегодняшним флюгерам или к патриоту СССР, но живущему теперь как флюгер?
Понял только то, что сегодня молодежь, а это наши дети, чуть ли не извращенцы и последние гады.
А мы, которые профукали свою страну СССР вместе с автором и тов. Бондаренко, разграбили и разрушили ее, мы самые что ни на есть патриоты.
Вот только один вопрос, патриоты какой страны?
Если мы не флюгеры, то должны сказать что мы патриоты СССР, правда?
Ну и где наш СССР?
Но если мы патриоты СССР, то почему не защитили СВОЮ страну и теперь живем в другой чужой стране как Флюгеры?
Так к кому вы относитесь, тов. Автор, к сегодняшним флюгерам или к патриоту СССР, но живущему теперь как флюгер?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43535
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 16:05
Цитата:
Возьмем сегодняшний пример русских пропагандистов.
Например Соловьев.
Кеосаян и прочие.
Тот же Путин.
Возьмем наших депутатов, которые за то, что их критикуют, хотят ввести понятие Иноагент.
И много много других
Но тем не менее данные люди с большим удовольствием критикуют целые народы и не приемлют того же в свой адрес.
Эти люди не патриоты, а просто бездушные СНОБЫ?
Вы их имеете в виду?
Они обожают критиковать, но не приемлют того же в свой адрес.
Возьмем сегодняшний пример русских пропагандистов.
Например Соловьев.
Кеосаян и прочие.
Тот же Путин.
Возьмем наших депутатов, которые за то, что их критикуют, хотят ввести понятие Иноагент.
И много много других
Но тем не менее данные люди с большим удовольствием критикуют целые народы и не приемлют того же в свой адрес.
Эти люди не патриоты, а просто бездушные СНОБЫ?
Вы их имеете в виду?
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