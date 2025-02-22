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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 202 из 202«1...200201202
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:06
#3016
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Цитата:
saba: Вы удивлены?
Нет конечно. Ещё бы мне удивляться завихрениям теоретиков заговоров...плоскоземельцев, свидетелей: бадов, гомеопатии, ссср, и отсутствия присутствия американцев на луне; и прочих забавных любителей пофантазировать на отвлеченные темы
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:12
#3017
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Цитата:
Эл-починно:
Решил, как говорила молодёжь, рисануться, всё равно всё уйдет в бытиё.

Бытиё, небытие или забытие? Давайте у нас только один будет за которого нужно додумывать где какие буквы он не вставил и в каком роду числе и падеже вообще слово применял :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:12
#3018
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Иной раз поражает наивность и простота людей! Единственный, кто и был на луне, так это незнайка! :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:19
#3019
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Для буквоедов!

:lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:29
#3020
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Вот так постепенно и становится понятным, почему у некоторых нет друзей, хотя это и печально, но они счастливы. Для Абайки непочатый край! ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:33
#3021
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Цитата:
Эл-починно:
Иной раз поражает наивность и простота людей!

Так все просто и есть, главное не выдумывать лишнего...хотя вру. Не выдумывать сложно. Да, есть такой дефект в организме - если есть какая-то система, она будет работать. Как с аутоимунными заболеваниями. Нехером иммунитету заниматься, значит будет от невостребованности третировать здоровые, нормальные клетки самого организма.
Не надо мозгу думать как не сдохнуть от всего на свете, значит будет сочинять какую-нибудь х...ю.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2138
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:36
#3022
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Цитата:
saba:
Война началась, чтобы войны не было.

Именно так.
Совсем примитивно: в народе имеет место быть требование восстановления смертной казни для убийц, особенно серийных (маньяков). Их требуют казнить, дабы они не могли убить ещё больше людей.
В 30-е годы прошлого века в Германии пришёл к власти маньяк. Но его не остановили. Не казнили. Итог - десятки миллионов жертв.
В начале этого века на Укране пришли к власти маньяки более опасные, нежели Гитлер. Россия их останавливает. И давно остановила бы, если бы запад им не помогал. От этого число жертв маньяков растёт.
Но Россия их остановит. Даже если Трамп передумает.

[Исправлено: Skeptic, 22.02.2025 - 14:36]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 13:43
#3023
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Цитата:
Карачун:
Так все просто и есть, главное не выдумывать лишнего.

Если я Вас правильно понял, Вы в медицине?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 14:03
#3024
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Предлагаю не думать о человеке плохо и совместно придти к выводу что все-таки артстократ.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1353
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 14:10
#3025
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Цитата:
Эл-починно:
Если я Вас правильно понял, Вы в медицине?

Не, вы меня вообще не понимаете почти никогда. Я кочегар. Но находясь в изобилии относительно свободного времени, в том числе и в следствие отсутствия досужей бесполезной болтовни с " друзьями, приятелями" и вот этой всей прочей социальной шелухи, интересуюсь и любопытствую всем подряд что имеет практически применимую ценность.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 14:19
#3026
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Цитата:
Карачун:
Не, вы меня вообще не понимаете почти никогда.

Ну я так в принципе сразу и подумал. Просто решил пойти другим путём! :lol:
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Страница 202 из 202«1...200201202
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