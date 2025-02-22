Нет конечно. Ещё бы мне удивляться завихрениям теоретиков заговоров...плоскоземельцев, свидетелей: бадов, гомеопатии, ссср, и отсутствия присутствия американцев на луне; и прочих забавных любителей пофантазировать на отвлеченные темы
Эл-починно: Иной раз поражает наивность и простота людей!
Так все просто и есть, главное не выдумывать лишнего...хотя вру. Не выдумывать сложно. Да, есть такой дефект в организме - если есть какая-то система, она будет работать. Как с аутоимунными заболеваниями. Нехером иммунитету заниматься, значит будет от невостребованности третировать здоровые, нормальные клетки самого организма. Не надо мозгу думать как не сдохнуть от всего на свете, значит будет сочинять какую-нибудь х...ю.
Именно так. Совсем примитивно: в народе имеет место быть требование восстановления смертной казни для убийц, особенно серийных (маньяков). Их требуют казнить, дабы они не могли убить ещё больше людей. В 30-е годы прошлого века в Германии пришёл к власти маньяк. Но его не остановили. Не казнили. Итог - десятки миллионов жертв. В начале этого века на Укране пришли к власти маньяки более опасные, нежели Гитлер. Россия их останавливает. И давно остановила бы, если бы запад им не помогал. От этого число жертв маньяков растёт. Но Россия их остановит. Даже если Трамп передумает.
Эл-починно: Если я Вас правильно понял, Вы в медицине?
Не, вы меня вообще не понимаете почти никогда. Я кочегар. Но находясь в изобилии относительно свободного времени, в том числе и в следствие отсутствия досужей бесполезной болтовни с " друзьями, приятелями" и вот этой всей прочей социальной шелухи, интересуюсь и любопытствую всем подряд что имеет практически применимую ценность.
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