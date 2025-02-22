"Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
Отправлено: 22.02.25 - 01:16
Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет. Одно из главных доказательств дела, видео избиения, подсудимые сняли самостоятельно. Читать новость
Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет.
Видно что добрая семья. Сынок жил в любви. Мама даже убийцу по имени называет Женя. Хотя он не какой не Женя а подонок который использовал доброту душевную Вани за слабость.
Оператора тоже надо садить, не какой он не свидетель а такой же моральный урод который будет идти по улице и не спасёт не ребёнка не кого, а будет видосики снимать. И пусть все трое сгниеют на зоне от тубика. И на этом их карьера недобандитов закончится. Аминь.
Даже не знаю что тут такого примечательного. Обычное убийство по пьянке. Выводы прежние: нефиг бухать - раз; если бухаешь то нефиг бухать с уродами - два; нефиг вообще заводить хоть какое-то общение с уродами - три. Случаи же когда некто не в состоянии отличить граждан указанных свойств от вменяемых или вовсе разделяет их взгляды совершенно скучны и не интересны.
Не обычное, а с особой жестокостью. Вас послушать - прям святая простота! Причём тут бухаешь или нет? Все были молодыми и компании разные были. Кому как повезло. Я например в свои 15-ть уже в Челябе в общаге жил и отличал подобное быдло от человеков. Кому то это позже приходит или может сам им остаётся. Жизнь не однозначная штука - сложно тут всё.
Да, частенько в молодости подпадал под такое, особенно в Стрежевом помню, тоже так же забивали одного, который нашел себе друзей в этой общаге и у него было три литра самогона, а он дал по дружески только литр.. Остальное хотел увезти к нам в Пионерный Так начали требовать остальное, зрелище конечно убийственное..
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