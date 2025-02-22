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≡ "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51199
"Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
Отправлено: 22.02.25 - 01:16
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Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет. Одно из главных доказательств дела, видео избиения, подсудимые сняли самостоятельно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2200
Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...
Отправлено: 22.02.25 - 01:16
#1
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Цитата:
Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет.

Источник:

ну никогда такого не было и вот опять....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4009
Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...
Отправлено: 22.02.25 - 01:30
#2
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Ну вот вам и уличное быдло. Я за всю свою жизнь не встречал таких сволочей. Да уличные разборки были и раз на раз выходили. Но убивать! Да еще за деньги...
Мерзкие твари, пожизненное давать таким.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16070
Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...
Отправлено: 22.02.25 - 08:58
#3
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Видно что добрая семья. Сынок жил в любви. Мама даже убийцу по имени называет Женя. Хотя он не какой не Женя а подонок который использовал доброту душевную Вани за слабость.

Оператора тоже надо садить, не какой он не свидетель а такой же моральный урод который будет идти по улице и не спасёт не ребёнка не кого, а будет видосики снимать. И пусть все трое сгниеют на зоне от тубика. И на этом их карьера недобандитов закончится. Аминь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16070
Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...
Отправлено: 22.02.25 - 09:50
#4
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Цитата:
НГ" продолжит освещать ход рассмотрения дела.


Очень надеюсь что в следующем выпуске, оператора Нестерева увидим на скамье рядом с друзьями. Оно так же не достойно ходить по земле и радоваться солнышку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1345
"Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
Отправлено: 22.02.25 - 10:26
#5
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Даже не знаю что тут такого примечательного. Обычное убийство по пьянке.
Выводы прежние: нефиг бухать - раз; если бухаешь то нефиг бухать с уродами - два; нефиг вообще заводить хоть какое-то общение с уродами - три.
Случаи же когда некто не в состоянии отличить граждан указанных свойств от вменяемых или вовсе разделяет их взгляды совершенно скучны и не интересны.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4009
"Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
Отправлено: 22.02.25 - 10:35
#6
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Цитата:
Карачун:
Обычное убийство по пьянке.

Не обычное, а с особой жестокостью. Вас послушать - прям святая простота! Причём тут бухаешь или нет? Все были молодыми и компании разные были. Кому как повезло. Я например в свои 15-ть уже в Челябе в общаге жил и отличал подобное быдло от человеков. Кому то это позже приходит или может сам им остаётся. Жизнь не однозначная штука - сложно тут всё.
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