Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...

Отправлено: - 08:58

Видно что добрая семья. Сынок жил в любви. Мама даже убийцу по имени называет Женя. Хотя он не какой не Женя а подонок который использовал доброту душевную Вани за слабость.



Оператора тоже надо садить, не какой он не свидетель а такой же моральный урод который будет идти по улице и не спасёт не ребёнка не кого, а будет видосики снимать. И пусть все трое сгниеют на зоне от тубика. И на этом их карьера недобандитов закончится. Аминь.