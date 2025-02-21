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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17677
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 16:01
У Трампа (точнее у его патронов) два врага
Китай потомучто экономический соперник США
И Иран потомучто он угрожает Израилю (лоббист Трампа)
Россия не угроза.
Что надо США? Вбить клин между Китаем,россией и Ираном
Самый слабый в этой тройке это Россия
Ее можно купить, надавить, стравить с другими
Российские чиновники за то чтобы вернутся отдыхать в Европу и с них сняли санкции готовы ботинки лизать любому кто им посетует выгодную сделку
Чем сейчас и занимается Трамп паралельно сводя счёты с ненавистным ему Зеленским.
Если Путин купится он будет полный болван
Китай потомучто экономический соперник США
И Иран потомучто он угрожает Израилю (лоббист Трампа)
Россия не угроза.
Что надо США? Вбить клин между Китаем,россией и Ираном
Самый слабый в этой тройке это Россия
Ее можно купить, надавить, стравить с другими
Российские чиновники за то чтобы вернутся отдыхать в Европу и с них сняли санкции готовы ботинки лизать любому кто им посетует выгодную сделку
Чем сейчас и занимается Трамп паралельно сводя счёты с ненавистным ему Зеленским.
Если Путин купится он будет полный болван
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 20:00
Цитата:
Цену, назови цену, я тоже тебе продам и ему тоже!
[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 21:03]
111:
Ему продают какие то слова, чтоб потом он закричал, что опять надули?
Ему продают какие то слова, чтоб потом он закричал, что опять надули?
Цену, назови цену, я тоже тебе продам и ему тоже!
[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 21:03]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 20:24
Цитата:
Смотришь в книгу, видишь фигу? Перечитай, там новости не про Трампа, а про окружение, которое не так давно ты с удовольствием цитировал. Что случилось, что ты вдруг перестал слушать тех, ну ты понял о ком я
111:
Озвучивать каждый чих Трампа?
Озвучивать каждый чих Трампа?
Смотришь в книгу, видишь фигу? Перечитай, там новости не про Трампа, а про окружение, которое не так давно ты с удовольствием цитировал. Что случилось, что ты вдруг перестал слушать тех, ну ты понял о ком я
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 20:54
Что то подвисает и долго иной раз загружается газета.
Но да ладно не об этом...
Порошенко: Зеленский четыре раза бегал от призыва на военную службу Подробнее:
Но да ладно не об этом...
Порошенко: Зеленский четыре раза бегал от призыва на военную службу Подробнее:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 22:55
Цитата:
Поэтому ты и не на его месте. Ты слишком умный. Тебе место на таких региональных форумах, сияй тут
abaika95:
Я бы на месте путина задумался что происходит? Но видимо задумываться там уже нет возможности. Поэтому смотрим дальше
Я бы на месте путина задумался что происходит? Но видимо задумываться там уже нет возможности. Поэтому смотрим дальше
Поэтому ты и не на его месте. Ты слишком умный. Тебе место на таких региональных форумах, сияй тут
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:02
Цитата:
Молча читай, не обсуждай
Цитата:
111:
чтоб каждый ЧИХ Трампа сейчас обсуждать?
чтоб каждый ЧИХ Трампа сейчас обсуждать?
Молча читай, не обсуждай
Цитата:
В возникновении конфликта на Украине нет вины России, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News.
«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — отметил Трамп.
«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — отметил Трамп.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:15
Цитата:
----Далеко вам до него
abaika95:
Я бы на месте путина
Я бы на месте путина
----Далеко вам до него
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:16
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:20
----Прикольно ---- ****Гога(Полноправные пользователи)Откуда:КраснодарРегистрация:06.07.18Сообщений:11601 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 21.02.25 - 21:16#2993Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:27
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 01:07
Не ну не прикольно, президент уклонист, ведёт войну, да ещё против кого???
А обещал то ой ая яяй- мир дружба жвачка.
Ну как к такому ещё относиться можно, правильно всё Трамп говорит.
А обещал то ой ая яяй- мир дружба жвачка.
Ну как к такому ещё относиться можно, правильно всё Трамп говорит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 01:41
Цитата:
Иногда хорошо, что те кто есть остаются теми, кто есть.
Гога:
Цитата: abaika95: Я бы на месте путина ----Далеко вам до него
Цитата: abaika95: Я бы на месте путина ----Далеко вам до него
Иногда хорошо, что те кто есть остаются теми, кто есть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 01:51
Как я понимаю, тут скоро "сильная" медицин нужна будет на форуме.
Один видит в Трампе мессию, другой заговариваться начал - был бы он Путин.
Клиника - однозначно
Один видит в Трампе мессию, другой заговариваться начал - был бы он Путин.
Клиника - однозначно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 02:00
Ты сначала розетку, или вилку починить научись, прежде чем, тут глаголить!
А то не очень красиво получается, учишь тут всех, а сам ничего то и не можешь?!
А то не очень красиво получается, учишь тут всех, а сам ничего то и не можешь?!
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