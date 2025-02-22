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≡ "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51197
"Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео убийства парня в Рудном изучили в суде Костаная
Отправлено: 22.02.25 - 01:16
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Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет. Одно из главных доказательств дела, видео избиения, подсудимые сняли самостоятельно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2200
Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...
Отправлено: 22.02.25 - 01:16
#1
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Цитата:
Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г.р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г.р.) избивали рудничанина Ивана МАЛИЙ в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте в возрасте 22 лет.

Источник:

ну никогда такого не было и вот опять....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4007
Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...
Отправлено: 22.02.25 - 01:30
#2
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Ну вот вам и уличное быдло. Я за всю свою жизнь не встречал таких сволочей. Да уличные разборки были и раз на раз выходили. Но убивать! Да еще за деньги...
Мерзкие твари, пожизненное давать таким.
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