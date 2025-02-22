Re: "Голова избита, как баскетбольный мяч" - Видео...

Отправлено: - 01:30

Ну вот вам и уличное быдло. Я за всю свою жизнь не встречал таких сволочей. Да уличные разборки были и раз на раз выходили. Но убивать! Да еще за деньги...

Мерзкие твари, пожизненное давать таким.