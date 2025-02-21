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Я возможно не понимаю весь сыр-бор, восток дело тонкое. Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов.

Цитата:.....в этом то всё и дело что там так тонко тонко никто не может понять....это ты не можешь хранить свои оэро в чемодане или в софе а они могут........в Германии при покупки недвижимости заплатишь штоер,натариусу который все проверит что нет подвоха и деньги уйдут правильно бюрократии много но нажёжно...