Отправлено: - 20:00

111:

Ему продают какие то слова, чтоб потом он закричал, что опять надули?

[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 21:03]

Цитата:Цену, назови цену, я тоже тебе продам и ему тоже!