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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17677
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 16:01
#2986
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У Трампа (точнее у его патронов) два врага
Китай потомучто экономический соперник США
И Иран потомучто он угрожает Израилю (лоббист Трампа)

Россия не угроза.
Что надо США? Вбить клин между Китаем,россией и Ираном
Самый слабый в этой тройке это Россия
Ее можно купить, надавить, стравить с другими
Российские чиновники за то чтобы вернутся отдыхать в Европу и с них сняли санкции готовы ботинки лизать любому кто им посетует выгодную сделку
Чем сейчас и занимается Трамп паралельно сводя счёты с ненавистным ему Зеленским.

Если Путин купится он будет полный болван
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 20:00
#2987
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Цитата:
111:
Ему продают какие то слова, чтоб потом он закричал, что опять надули?

Цену, назови цену, я тоже тебе продам и ему тоже! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 21:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 20:24
#2988
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Цитата:
111:
Озвучивать каждый чих Трампа?

Смотришь в книгу, видишь фигу? Перечитай, там новости не про Трампа, а про окружение, которое не так давно ты с удовольствием цитировал. Что случилось, что ты вдруг перестал слушать тех, ну ты понял о ком я
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 20:54
#2989
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Что то подвисает и долго иной раз загружается газета.
Но да ладно не об этом...
Порошенко: Зеленский четыре раза бегал от призыва на военную службу Подробнее:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 22:55
#2990
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Цитата:
abaika95:
Я бы на месте путина задумался что происходит? Но видимо задумываться там уже нет возможности. Поэтому смотрим дальше

Поэтому ты и не на его месте. Ты слишком умный. Тебе место на таких региональных форумах, сияй тут :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:02
#2991
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Цитата:
111:
чтоб каждый ЧИХ Трампа сейчас обсуждать?

Молча читай, не обсуждай :lol:

Цитата:
В возникновении конфликта на Украине нет вины России, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова», — отметил Трамп.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:15
#2992
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Цитата:
abaika95:
Я бы на месте путина

----Далеко вам до него :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:16
#2993
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:20
#2994
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----Прикольно ---- ****Гога(Полноправные пользователи)Откуда:КраснодарРегистрация:06.07.18Сообщений:11601 Флуд и оффтопик (часть 9)Отправлено: 21.02.25 - 21:16#2993Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 23:27
#2995
Комментарий проходит проверку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 01:07
#2996
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Не ну не прикольно, президент уклонист, ведёт войну, да ещё против кого???
А обещал то ой ая яяй- мир дружба жвачка.
Ну как к такому ещё относиться можно, правильно всё Трамп говорит. :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4005
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 01:41
#2997
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Цитата:
Гога:
Цитата: abaika95: Я бы на месте путина ----Далеко вам до него

Иногда хорошо, что те кто есть остаются теми, кто есть. :lol:
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