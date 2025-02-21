Re: Дело о выселении жительницы Костаная с тремя детьми из...

Отправлено: - 22:28

На Т-Токе танцует,блогер Сергей Бабушкин детдомовскии,регулярно выходит на стримы и жалуется что с 11 года стоит на очереди,но последняя как будто застыла,хотя другие дети из его же интерната давно уже получил свое жилье