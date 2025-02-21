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≡ Дело о выселении жительницы Костаная с тремя детьми из квартиры рассматривают в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51196
Дело о выселении жительницы Костаная с тремя детьми из квартиры рассматривают в суде
Отправлено: 21.02.25 - 22:28
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В суде выяснилось, что сотрудники прокуратуры при проверке нашли факты нарушения процедуры жилищной комиссии. В результате руководителю отдела жилищных отношений Габиту Бектабанову был объявлен выговор, а завсектором отдела и секретарь комиссии были уволены.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7427
Re: Дело о выселении жительницы Костаная с тремя детьми из...
Отправлено: 21.02.25 - 22:28
#1
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На Т-Токе танцует,блогер Сергей Бабушкин детдомовскии,регулярно выходит на стримы и жалуется что с 11 года стоит на очереди,но последняя как будто застыла,хотя другие дети из его же интерната давно уже получил свое жилье
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