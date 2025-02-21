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≡ Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51196
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 21.02.25 - 18:00
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о поправках в Налоговый кодекс, которые затронут застройщиков. Он заявил, что сферу строительства надо приводить в порядок.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
699
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 18:00
#1
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Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10240
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 18:15
#2
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Цитата:
абике:
Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал

И включит этот налог в стоимость квартиры,а оплатите всё это вы когда будет её покупать. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7137
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 21:22
#3
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Напомните мне когда наличные деньги, выпускаемые государством исключили из оборота? Кажется это обязанность любой организации принимать деньги, как законный платёжный документ или я не прав? Этого Жумангарина везде становится очень много и везде он хочет кому налог повысить, кому что то запретить, а кого ещё и штрафом обложить!
Случайно не будущий президент?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4002
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 21.02.25 - 21:31
#4
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Я возможно не понимаю весь сыр-бор, восток дело тонкое.
Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов. Нам и нотариусы и гос. службы, да и всего не перечислить, чеки, банки, бумаги с подписями. Не представляю, как тут можно уйти от налогов, если только государство не лох?! :lol:
А так в Европах, за нал до 5000 евро. Может и в Казахстане скоро "планку" введут. 8-)
ПС - правда за 5000 евро можно только отпуск хороший провести, но не недвижимость купить. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 22:32]
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