Отправлено: - 21:31

[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 22:32]

Я возможно не понимаю весь сыр-бор, восток дело тонкое.Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов. Нам и нотариусы и гос. службы, да и всего не перечислить, чеки, банки, бумаги с подписями. Не представляю, как тут можно уйти от налогов, если только государство не лох?!А так в Европах, за нал до 5000 евро. Может и в Казахстане скоро "планку" введут.ПС - правда за 5000 евро можно только отпуск хороший провести, но не недвижимость купить.