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Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
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