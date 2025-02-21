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≡ Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51195
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 21.02.25 - 18:00
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о поправках в Налоговый кодекс, которые затронут застройщиков. Он заявил, что сферу строительства надо приводить в порядок.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
699
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 18:00
#1
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Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10240
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 18:15
#2
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Цитата:
абике:
Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал

И включит этот налог в стоимость квартиры,а оплатите всё это вы когда будет её покупать. :lol:
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