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≡ Есть пострадавший - ДТП с автобусом прокомментировала полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51195
Есть пострадавший - ДТП с автобусом прокомментировала полиция Костаная
Отправлено: 21.02.25 - 17:57
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Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 38 произошла сегодня, 21 февраля, на ул. Воинов-Интернационалистов. По данным департамента полиции, причиной столкновения стал легковой автомобиль.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
699
Есть пострадавший - ДТП с автобусом прокомментировала полиция Костаная
Отправлено: 21.02.25 - 17:57
#1
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Чем больше транспорта, тем меньше страха погибнуть! Естественный отбор для тех, кто сел за руль и не соблюдает ПДД, а те кто вообще страх потерял и находит его в спиртном, то они явно преступники и жалости к ним быть не должно, от слова совсем!

[Исправлено: абике, 21.02.2025 - 18:58]
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