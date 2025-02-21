Всем доброго утра, желаю мира, радости, добра, всё будет в порядке и хорошо!
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saba: Журнал "Politico" написал:"Америка Трампа становится союзником Путина"! Заявления Трампа настолько превзошли ожидания Кремля, что там начинают опасаться ловушки! Европа в растерянности и шоке, такого крутого поворота никто не ждал! США просят не называть Россию агрессором в совместном заявлении G7! Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?
Цитата:
maxsaf: Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать. Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
Волюнтаризм - в политике и общественной жизни: командный метод, принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам.
maxsaf: Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать
Трамп обещал стену с Мексикой построить Гренландию захватить Войну закончить за один день Чё он там только не обещал Цитата:
maxsaf: Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
Не получит Нобелевку дают либералам в основном А Трамп правый популист, таких не любят Цитата:
maxsaf: Договоренность по Крыму была с легитимной властью.
Какой договор по Крыму? По базе флота? Окей а причем тут весь полуостров и вдобавок Донецк? Россия из за того что у соседа сменилась власть провела аннексию чужой территории нарушая всевозможные мировые конвенции и правила от чего Крым так никто и не признал за Россией Цитата:
maxsaf: Все предельно понятно, обсуждалось многократно.
Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину, так как мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на окружение американского лидера. «Лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова одного из источников.
Эй, 111, давай, озвучь эту новость в своем недипломатичном стиле типа Цитата:
maxsaf: Украине важно. Европе важно, там тоже истерика после тех заявлений
недоумение тупостью администрации трампа есть истерики пока не заметил Цитата:
maxsaf: Не будут украинцы выбирать себе того, кто их прогонит отвоевывать заселенные "клятыми москалями" области.
будут будут это называется реваншизм не будут в этом выборном сроке будут в следующем по любому в Украине к власти придет сила которая будет строить свою политическую карьеру на теме реваншизма с россией поэтому россии нечего было задницу мучать с этими областями если нет сил дойти до львова то и смысла начинать войну нет Цитата:
maxsaf: Ну даже если он непосредственно войну не закончит, а просто перестанет дрова в костер подбрасывать - война сама собой закончится, естественным путем.
трамп войну не закончит ему свое же ВПК не даст которые бабки делает на войне, а там такие млрды крутятся трамповская семейка и рядом не стояла у трампа одна риторика зеленский-плохой (потому что не подыграл трампу в деле против байдена) а то что война должна закончится он уже толком не говорит Цитата:
maxsaf: Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину, так как мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве.
вот он зеленского хочет убрать а не войну закончить все прекрасно это понимают
в сша уже митинги начались по стране так как американцы немного не понимают че происходит
трамп шел на выборы как президент который собирался заниматься внутренними делами а он только и делает что по миру катается и со всеми срется и воду мутит)) панама, Гренландия, канада, украина где тут внутренние проблемы американцев то?
советую опять же глянуть амерский фильм "ученик" про восхождение трампа в бизнесе сам трамп визжал там что фильм неправдоподобный и вообще пропаганда) но в целом угадывается его поведение из фильма в жизни
малограмотный комерс который тешит свое эго
рационализации в его делах пока не видно. пока только месть и петушинство
111: Ему продают какие то слова, чтоб потом он закричал, что опять надули?
Его надувают важностью и уверенностью что мяч у него.
Всем понятно что надувают сугубо искусственно Инициатива не у Путина Война в тупике Но тут приходит администрация Трампа и на все лады кричит что Россия мегагалактическая супер империя которая побеждает всех на свете))
Я бы на месте путина задумался что происходит? Но видимо задумываться там уже нет возможности. Поэтому смотрим дальше
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