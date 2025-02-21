Отправлено: - 08:31

saba:

Журнал "Politico" написал:"Америка Трампа становится союзником Путина"! Заявления Трампа настолько превзошли ожидания Кремля, что там начинают опасаться ловушки! Европа в растерянности и шоке, такого крутого поворота никто не ждал! США просят не называть Россию агрессором в совместном заявлении G7! Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?

maxsaf:

Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать. Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.

Всем доброго утра, желаю мира, радости, добра, всё будет в порядке и хорошо!Цитата:Цитата:Волюнтаризм - в политике и общественной жизни: командный метод, принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам.