Отправлено: - 13:11

Vit:

ненавистной Абайкиной и 111 Рашке которая под санкциями депозиты 22.5% вклад от 100

Цитата:Это же наоборот, говорит о том что с экономикой плохо и денег неоткуда взять человеку, если они нужны, то есть очень дорого.И сравни в Америках и Ойропах ипотеки и кредиты, под нулевые проценты