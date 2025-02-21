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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6629
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 08:31
#2971
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Всем доброго утра, желаю мира, радости, добра, всё будет в порядке и хорошо!

Цитата:
saba:
Журнал "Politico" написал:"Америка Трампа становится союзником Путина"! Заявления Трампа настолько превзошли ожидания Кремля, что там начинают опасаться ловушки! Европа в растерянности и шоке, такого крутого поворота никто не ждал! США просят не называть Россию агрессором в совместном заявлении G7! Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?


Цитата:
maxsaf:
Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать. Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.




Волюнтаризм - в политике и общественной жизни: командный метод, принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17675
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 08:35
#2972
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Цитата:
maxsaf:
Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать

Трамп обещал стену с Мексикой построить
Гренландию захватить
Войну закончить за один день
Чё он там только не обещал
Цитата:
maxsaf:
Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.

Не получит
Нобелевку дают либералам в основном
А Трамп правый популист, таких не любят Цитата:
maxsaf:
Договоренность по Крыму была с легитимной властью.

Какой договор по Крыму? По базе флота? Окей а причем тут весь полуостров и вдобавок Донецк?
Россия из за того что у соседа сменилась власть провела аннексию чужой территории нарушая всевозможные мировые конвенции и правила от чего Крым так никто и не признал за Россией
Цитата:
maxsaf:
Все предельно понятно, обсуждалось многократно.

Да именно так
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 11:19
#2973
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Цитата:
abaika95:
А кому то важно кроме панамы что там Трамп заявляет?))

Украине важно. Европе важно, там тоже истерика после тех заявлений.

Цитата:
abaika95:
Выберут генерала какого-нибудь просто назло Вашингтону и что дальше? Трамп в типичной своей манере, тему замылит и забудет а война как шла так и будет идти

Не будут украинцы выбирать себе того, кто их прогонит отвоевывать заселенные "клятыми москалями" области.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 11:23
#2974
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Цитата:
abaika95:
Трамп обещал стену с Мексикой построить Гренландию захватить Войну закончить за один день Чё он там только не обещал

Ну даже если он непосредственно войну не закончит, а просто перестанет дрова в костер подбрасывать - война сама собой закончится, естественным путем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26747
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 11:35
#2975
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Цитата:
Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину, так как мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на окружение американского лидера. «Лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова одного из источников.


Эй, 111, давай, озвучь эту новость в своем недипломатичном стиле типа Цитата:
111: Проскочила новость, что геи

:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17675
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 11:51
#2976
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Цитата:
maxsaf:
Украине важно. Европе важно, там тоже истерика после тех заявлений

недоумение тупостью администрации трампа есть
истерики пока не заметил Цитата:
maxsaf:
Не будут украинцы выбирать себе того, кто их прогонит отвоевывать заселенные "клятыми москалями" области.

будут будут
это называется реваншизм
не будут в этом выборном сроке будут в следующем
по любому в Украине к власти придет сила которая будет строить свою политическую карьеру на теме реваншизма с россией
поэтому россии нечего было задницу мучать с этими областями
если нет сил дойти до львова то и смысла начинать войну нет Цитата:
maxsaf:
Ну даже если он непосредственно войну не закончит, а просто перестанет дрова в костер подбрасывать - война сама собой закончится, естественным путем.

трамп войну не закончит
ему свое же ВПК не даст которые бабки делает на войне, а там такие млрды крутятся трамповская семейка и рядом не стояла
у трампа одна риторика зеленский-плохой (потому что не подыграл трампу в деле против байдена)
а то что война должна закончится он уже толком не говорит Цитата:
maxsaf:
Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину, так как мало кто в окружении главы государства испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве.

вот
он зеленского хочет убрать а не войну закончить
все прекрасно это понимают
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17675
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 11:54
#2977
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в сша уже митинги начались по стране
так как американцы немного не понимают че происходит

трамп шел на выборы как президент который собирался заниматься внутренними делами а он только и делает что по миру катается и со всеми срется и воду мутит))
панама, Гренландия, канада, украина где тут внутренние проблемы американцев то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17675
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 11:58
#2978
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советую опять же глянуть амерский фильм "ученик" про восхождение трампа в бизнесе
сам трамп визжал там что фильм неправдоподобный и вообще пропаганда)
но в целом угадывается его поведение из фильма в жизни

малограмотный комерс который тешит свое эго

рационализации в его делах пока не видно. пока только месть и петушинство
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43523
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 13:00
#2979
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Цитата:
maxsaf:
Эй, 111, давай, озвучь эту новость в своем

Озвучивать каждый чих Трампа?
Я что вам, тупорылый зетпатриот Путина, который теперь ищеть сиску Трампа, потому что Путин так сказал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43523
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 13:02
#2980
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Цитата:
maxsaf:
Эй, 111, давай, озвучь эту новость в своем

Хм..
Сказал какое то стоп слово что ли..
Ну смысл что я разве поход на флюгера зетника, патриота Путина, чтоб каждый ЧИХ Трампа сейчас обсуждать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43523
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 13:03
#2981
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Цитата:
abaika95:
ему свое же ВПК не даст которые бабки делает на в

Райнметал или как его сейчас раскручивается, ведь вооружаться сегодня начинает вся Ойропа, которой Трамп правильно сказал, что деньги только тратят на мигрантов, а на защиту забросили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43523
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 13:05
#2982
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Цитата:
Эл-починно:
Пишут те, кто "молился" на Трампа и в рупор утверждали - Трамп придёт порядок на ведёт.

Да, вот вы патриоты Путина и угадали, Трамп не дал Путину окончательно проиграть в этой войне.
Мне интересней война, а не политики
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17675
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 14:13
#2983
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Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах мира, нравится это США или нет, заявил госсекретарь Рубио

Это уже тупо смешно)))

Это как если бы Лавров сказал
США остаётся глобальной державой, нравится это России или нет..

Они уже даже не скрывают что играют в какую-то ну очень тупую ловушку для путина, так ему подлизывать могут только лицемеры которые что-то задумали
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