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Среди них - наличие в стране все еще не полностью контролируемых олигархических групп, фактически монополизировавших добычу, переработку и торговлю стратегическими ресурсами в собственных интересах.



Вызывают вопросы и поступления в бюджет средств от подписанных с транснациональными корпорациями в 1990-х годах Соглашений о разделе продукции (СРП), информация о которых остается закрытой для общества и парламента.



"Фракция партии "Ак жол" неоднократно направляла депутатские запросы правительству с требованием раскрыть эти соглашения, но до сих пор получала отказы.



В декабре прошлого года мы обратились к главе "Инициативы прозрачности добывающих отраслей" Хелене Кларк, но и от нее не получили ответа.



На заседании правительства 28 января уже сам президент Касым-Жомарт Токаев поручил при продлении соглашений о разделе продукции пересмотреть их условия в пользу национальных интересов Казахстана.



Это хорошая новость. Но нужно учитывать, что одно из этих соглашений действует до 2033 года, а другое - до 2041 года", - подчеркнул лидер партии предпринимателей "Ак жол".





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