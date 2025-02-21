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≡ Депозиты снова в цене: банки Казахстана повышают ставки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51193
Депозиты снова в цене: банки Казахстана повышают ставки
Отправлено: 21.02.25 - 09:44
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В феврале 2025 года казахстанские банки пересмотрели ставки по депозитам, реагируя на изменения в финансовой политике страны. Как сообщает КФГД, рост базовой ставки, произошедший в конце прошлого года, оказал наибольшее влияние на несрочные вклады, что привело к очередному пересмотру условий в банковском секторе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16066
Депозиты снова в цене: банки Казахстана повышают ставки
Отправлено: 21.02.25 - 09:44
#1
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В ненавистной Абайкиной и 111 Рашке которая под санкциями депозиты 22.5% вклад от 100 000р.

[Исправлено: Vit, 21.02.2025 - 09:52]

[Исправлено: Vit, 21.02.2025 - 09:53]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16066
Re: Депозиты снова в цене: банки Казахстана повышают ставки
Отправлено: 21.02.25 - 09:50
#2
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Вот наши Вклады защищены государством. К примеру наш знаменитый банк Каспий ..

Ну чисто Гипотетически, по случайной абсурдности, по непредсказуемой аномалии,по какому то злому року вот решат директора этого банка слинять с бабосиками за бугор. И че реально государство вернут нам деньги? Не ударит ли это медным тазом по эконимике страны?)
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