Re: Депозиты снова в цене: банки Казахстана повышают ставки

Отправлено: - 09:50

Вот наши Вклады защищены государством. К примеру наш знаменитый банк Каспий ..



Ну чисто Гипотетически, по случайной абсурдности, по непредсказуемой аномалии,по какому то злому року вот решат директора этого банка слинять с бабосиками за бугор. И че реально государство вернут нам деньги? Не ударит ли это медным тазом по эконимике страны?)