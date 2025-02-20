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≡ И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности о судьбе «Осьминога» в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51193
И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности о судьбе «Осьминога» в Костанае
Отправлено: 20.02.25 - 17:57
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Читатели «НГ» обратили внимание на разноголосицу в сообщениях о том, что будет с бездействующим аквапарком на пр. Аль-Фараби и его окрестностями. Власти говорят то о реконструкции объекта и благоустройстве вокруг вплоть до парковой зоны, то о фактически новом строительстве. Редакция запросила уточнений.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7132
Re: И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности...
Отправлено: 20.02.25 - 17:57
#1
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О том ,что там надо сквозной проезд открыть я лет 5 назад ещё в статье Шибаршина говорил. Там ещё возможности есть, через гаражи например, правда городу придется их выкупать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7631
Re: И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности...
Отправлено: 20.02.25 - 18:11
#2
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Цитата:///Или в генплан вносилось изменение? Если да, то когда?///

Цитата:
saba:



Идёт ЭЛЕМЕНТАРНАЯ борьба за ЖИРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ подряд ( что СТЕСНЯТЬСЯ - можно и ГРАНДИОЗНЫЙ проект ЗАБАБАХАТЬ на многие МИЛЛИАРДОВ- - деньги то ХАЛЯВНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и СТО процентно оплачиваемые).

Подряд КОМУ попало НЕ ДАДУТ.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3701
Re: И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности...
Отправлено: 21.02.25 - 08:46
#3
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Бородина надо пробивать до Гоголя. А Гоголя через гаражи до Майлина.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7132
Re: И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности...
Отправлено: 21.02.25 - 09:44
#4
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Цитата:
юля елиссева:

Начиная с вокзала к Тоболу не проездные территории с юга на север города. Гаражи, рынок Беркут, аквапарк, ТЭЦ, областная больница, пешеходная зона в центре! Проездных с КЖБИ до КСК только одна улица Маяковского плавно переходящая в Каирбекова. Абая заканчивается на Орджоникидзе, Баймагамбетова тоже, можно их условно проездными считать и всё!
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3701
И аквапарк останется, и сквозной проезд будет - подробности о судьбе «Осьминога» в Костанае
Отправлено: 21.02.25 - 10:47
#5
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Цитата:
saba:

Надо еще Пушкина в центре города пробивать :) Одно большое здание на Баймагамбетова - Пушкина мешается :))
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