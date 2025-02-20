Отправлено: - 17:57

Читатели «НГ» обратили внимание на разноголосицу в сообщениях о том, что будет с бездействующим аквапарком на пр. Аль-Фараби и его окрестностями. Власти говорят то о реконструкции объекта и благоустройстве вокруг вплоть до парковой зоны, то о фактически новом строительстве. Редакция запросила уточнений.