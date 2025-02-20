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В суде №2 начался судебный процесс над сестрами, избившими фельдшера, которая приехала на вызов домой к пациентке. По материалам дела, 41-летняя и 51-летняя женщины, узнав о смерти матери, набросились на фельдшера Анель Баймурзину с кулаками. В итоге медик сама оказалась на больничной кровати с сотрясением мозга.