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≡ Повышение НДС: поправки внесли в Парламент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51193
Повышение НДС: поправки внесли в Парламент
Отправлено: 21.02.25 - 08:55
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Поправки в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис Парламента 20 февраля. Информацию подтвердили в Министерстве национальной экономики. Предлагается снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС и установить два вида ставки НДС.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
420
Re: Повышение НДС: поправки внесли в Парламент
Отправлено: 21.02.25 - 08:55
#1
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Все логично, денег нет, в любом случае поступления в казну необходимо увеличить, сложившаяся ситуация когда никто ни за что не отвечает и всеми способами старается уйти от налогообложения НЕнормальная, кругом "частная собственность" все "сами зарабатывают, кормят семьи" и.т.д. а государство кто будет строить? Половина страны на чемоданах, другая половина изрыгает всякую чушь, ну и с коррупцией и казнокрадством нужно реально что-то делать, разворуют все, что не разворуют - просто спустят в унитаз
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1641
Повышение НДС: поправки внесли в Парламент
Отправлено: 21.02.25 - 09:29
#2
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Цитата:
ОГПУ:
никто ни за что не отвечает

Я считаю,что обдирать свой народ-это самая крайняя и тупейшая мера,тем более в нашей богатейшей стране. Проблема в руководстве.
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