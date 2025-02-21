Re: Повышение НДС: поправки внесли в Парламент

Отправлено: - 08:55

Все логично, денег нет, в любом случае поступления в казну необходимо увеличить, сложившаяся ситуация когда никто ни за что не отвечает и всеми способами старается уйти от налогообложения НЕнормальная, кругом "частная собственность" все "сами зарабатывают, кормят семьи" и.т.д. а государство кто будет строить? Половина страны на чемоданах, другая половина изрыгает всякую чушь, ну и с коррупцией и казнокрадством нужно реально что-то делать, разворуют все, что не разворуют - просто спустят в унитаз