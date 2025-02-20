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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 20:17
Цитата:
Договоренность по Крыму была с легитимной властью. После свержения Януковича появился риск утраты этой договоренности. Все предельно понятно, обсуждалось многократно.
saba:
Так захотелось же чтобы юридически стали принадлежать России, снабжался то Крым и водой и э/энергией и много ещё чем с Украины! Что бы про Хрущева не говорили, практической жилки ему не занимать, поэтому и передал Крым в состав Украины.
Так захотелось же чтобы юридически стали принадлежать России, снабжался то Крым и водой и э/энергией и много ещё чем с Украины! Что бы про Хрущева не говорили, практической жилки ему не занимать, поэтому и передал Крым в состав Украины.
Договоренность по Крыму была с легитимной властью. После свержения Януковича появился риск утраты этой договоренности. Все предельно понятно, обсуждалось многократно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 20:24
Цитата:
Пишут те, кто "молился" на Трампа и в рупор утверждали - Трамп придёт порядок на ведёт.
Нагоняй Путину сделает мол и война закончится. Весело тут однако.
ACROS:
Цитата: 111: переобувшихся идиотов, которые начали восхвалять Америку и Трампа вместо Путина и России. "...не сотвори себе кумира...."- вроде в Библии так.
Цитата: 111: переобувшихся идиотов, которые начали восхвалять Америку и Трампа вместо Путина и России. "...не сотвори себе кумира...."- вроде в Библии так.
Пишут те, кто "молился" на Трампа и в рупор утверждали - Трамп придёт порядок на ведёт.
Нагоняй Путину сделает мол и война закончится. Весело тут однако.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 20:35
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 21:23
Цитата:
А какая власть не легимная? В России нынешняя власть пришла после свержения Горбачева и развала целой страны,как впрочем и в Украине, эти власти легитимны? Тогда если они не легитимны, тогда и Янукович не президент, так? А как быть с тем фактом, что и выборы Порошенко и выборы Зеленского официально признаны всеми странами входящими в ООН, а том числе и РФ?
maxsaf:
легитимной властью.
легитимной властью.
А какая власть не легимная? В России нынешняя власть пришла после свержения Горбачева и развала целой страны,как впрочем и в Украине, эти власти легитимны? Тогда если они не легитимны, тогда и Янукович не президент, так? А как быть с тем фактом, что и выборы Порошенко и выборы Зеленского официально признаны всеми странами входящими в ООН, а том числе и РФ?
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 7631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 21:50
Цитата:
Трамп- МЕССИЯ:- по крайней мере он что то начинает делать, в отличии от Байдена и Европы- а, там как получиться.
Это войнушка Путина ВСЕМ уже надоела, да и самому ему уже НЕ ВЫРУЛИТЬ:-в одиночку воевать против Европы и США - завтра Россия выдохнется и он не то что обратно на колено упадёт, но и ЛЯЖЕТ где нибудь под Курском.
Эл-починно:
Трамп придёт порядок на ведёт.
Трамп придёт порядок на ведёт.
Трамп- МЕССИЯ:- по крайней мере он что то начинает делать, в отличии от Байдена и Европы- а, там как получиться.
Это войнушка Путина ВСЕМ уже надоела, да и самому ему уже НЕ ВЫРУЛИТЬ:-в одиночку воевать против Европы и США - завтра Россия выдохнется и он не то что обратно на колено упадёт, но и ЛЯЖЕТ где нибудь под Курском.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:00
Цитата:
Как говорил Skeptic Цитата:
Ну и этот тоже!
ACROS:
Трамп- МЕССИЯ:
Трамп- МЕССИЯ:
Как говорил Skeptic Цитата:
Skeptic: Мы запомним этот комментарий!
Ну и этот тоже!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:08
Цитата:
Вы сейчас сами поняли, что написали? При Байдене и США и Европа поддерживали Зеленского. Теперь ему кирдык похоже?!
ACROS:
по крайней мере он что то начинает делать, в отличии от Байдена и Европы
по крайней мере он что то начинает делать, в отличии от Байдена и Европы
Вы сейчас сами поняли, что написали? При Байдене и США и Европа поддерживали Зеленского. Теперь ему кирдык похоже?!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:14
Цитата:
100% кирдык. Если Трамп заявил о поддержке 4% населения, то все, считай списал. Я удивляюсь, как тут некоторые ещё верят, что Зеленский ого-го, всем покажет. Всё, нету его.
Эл-починно:
Теперь ему кирдык похоже?!
Теперь ему кирдык похоже?!
100% кирдык. Если Трамп заявил о поддержке 4% населения, то все, считай списал. Я удивляюсь, как тут некоторые ещё верят, что Зеленский ого-го, всем покажет. Всё, нету его.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:30
Цитата:
Цитата:
Ребята пошли в разнос
[Исправлено: saba, 20.02.2025 - 23:48]
Эл-починно:
Цитата:
maxsaf:
Ребята пошли в разнос
[Исправлено: saba, 20.02.2025 - 23:48]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 23:05
Журнал "Politico" написал:"Америка Трампа становится союзником Путина"!
Заявления Трампа настолько превзошли ожидания Кремля, что там начинают опасаться ловушки!
Европа в растерянности и шоке, такого крутого поворота никто не ждал!
США просят не называть Россию агрессором в совместном заявлении G7!
Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?
Заявления Трампа настолько превзошли ожидания Кремля, что там начинают опасаться ловушки!
Европа в растерянности и шоке, такого крутого поворота никто не ждал!
США просят не называть Россию агрессором в совместном заявлении G7!
Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 23:17
Цитата:
Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать. Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
saba:
Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?
Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?
Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать. Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 23:51
Цитата:
May be,
maxsaf:
Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
May be,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.02.25 - 00:28
Понравился один комментарий, Трамп решил выйти из НАТО и вступить в ОДКБ.
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