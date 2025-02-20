Отправлено: - 20:17

saba:

Так захотелось же чтобы юридически стали принадлежать России, снабжался то Крым и водой и э/энергией и много ещё чем с Украины! Что бы про Хрущева не говорили, практической жилки ему не занимать, поэтому и передал Крым в состав Украины.

Цитата:Договоренность по Крыму была с легитимной властью. После свержения Януковича появился риск утраты этой договоренности. Все предельно понятно, обсуждалось многократно.