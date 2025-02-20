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≡ “Кричала, чтобы я тоже умерла“: суд по делу об избиении фельдшера скорой начался со скандала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51191
“Кричала, чтобы я тоже умерла“: суд по делу об избиении фельдшера скорой начался со скандала
Отправлено: 20.02.25 - 22:10
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В суде №2 начался судебный процесс над сестрами, избившими фельдшера, которая приехала на вызов домой к пациентке. По материалам дела, 41-летняя и 51-летняя женщины, узнав о смерти матери, набросились на фельдшера Анель Баймурзину с кулаками. В итоге медик сама оказалась на больничной кровати с сотрясением мозга.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1873
Re: “Кричала, чтобы я тоже умерла“: суд по делу об избиении...
Отправлено: 20.02.25 - 22:10
#1
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........забияк по полной программе судить,чтоб другим было не повадно....
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1343
“Кричала, чтобы я тоже умерла“: суд по делу об избиении фельдшера скорой начался со скандала
Отправлено: 20.02.25 - 23:15
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
......забияк по полной программе судить,чтоб другим было не повадно....

Предлагаю этих двоих публично выпороть...ну или какие еще там были прежде наказания публичные, унизительные и болезненные?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3999
“Кричала, чтобы я тоже умерла“: суд по делу об избиении фельдшера скорой начался со скандала
Отправлено: 20.02.25 - 23:21
#3
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Цитата:
Карачун:
Предлагаю этих двоих публично выпороть.

Таких нужно судить и приговаривать как минимум к штрафу, а ещё лучше реальным срокам заключения. Развели мля дермократию - дозволенности.

[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 00:22]
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