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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 198 из 198«1...196197198
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26744
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 20:17
#2956
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Цитата:
saba:
Так захотелось же чтобы юридически стали принадлежать России, снабжался то Крым и водой и э/энергией и много ещё чем с Украины! Что бы про Хрущева не говорили, практической жилки ему не занимать, поэтому и передал Крым в состав Украины.

Договоренность по Крыму была с легитимной властью. После свержения Януковича появился риск утраты этой договоренности. Все предельно понятно, обсуждалось многократно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 20:24
#2957
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Цитата:
ACROS:
Цитата: 111: переобувшихся идиотов, которые начали восхвалять Америку и Трампа вместо Путина и России. "...не сотвори себе кумира...."- вроде в Библии так.

Пишут те, кто "молился" на Трампа и в рупор утверждали - Трамп придёт порядок на ведёт. :lol:
Нагоняй Путину сделает мол и война закончится. Весело тут однако. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 20:35
#2958
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В Раде заявили о победе швабры над Зеленским.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 21:23
#2959
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Цитата:
maxsaf:
легитимной властью.

А какая власть не легимная? В России нынешняя власть пришла после свержения Горбачева и развала целой страны,как впрочем и в Украине, эти власти легитимны? Тогда если они не легитимны, тогда и Янукович не президент, так? А как быть с тем фактом, что и выборы Порошенко и выборы Зеленского официально признаны всеми странами входящими в ООН, а том числе и РФ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 21:50
#2960
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Цитата:
Эл-починно:
Трамп придёт порядок на ведёт.



Трамп- МЕССИЯ:- по крайней мере он что то начинает делать, в отличии от Байдена и Европы- а, там как получиться.

Это войнушка Путина ВСЕМ уже надоела, да и самому ему уже НЕ ВЫРУЛИТЬ:-в одиночку воевать против Европы и США - завтра Россия выдохнется и он не то что обратно на колено упадёт, но и ЛЯЖЕТ где нибудь под Курском.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:00
#2961
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Цитата:
ACROS:
Трамп- МЕССИЯ:

Как говорил Skeptic Цитата:
Skeptic: Мы запомним этот комментарий!

Ну и этот тоже!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3999
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:08
#2962
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Цитата:
ACROS:
по крайней мере он что то начинает делать, в отличии от Байдена и Европы

Вы сейчас сами поняли, что написали? При Байдене и США и Европа поддерживали Зеленского. Теперь ему кирдык похоже?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26744
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:14
#2963
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Цитата:
Эл-починно:
Теперь ему кирдык похоже?!

100% кирдык. Если Трамп заявил о поддержке 4% населения, то все, считай списал. Я удивляюсь, как тут некоторые ещё верят, что Зеленский ого-го, всем покажет. Всё, нету его.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 22:30
#2964
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
maxsaf:

Ребята пошли в разнос

[Исправлено: saba, 20.02.2025 - 23:48]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 23:05
#2965
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Журнал "Politico" написал:"Америка Трампа становится союзником Путина"!
Заявления Трампа настолько превзошли ожидания Кремля, что там начинают опасаться ловушки!
Европа в растерянности и шоке, такого крутого поворота никто не ждал!
США просят не называть Россию агрессором в совместном заявлении G7!
Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26744
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 23:17
#2966
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Цитата:
saba:
Собрал несколько заголовков западной прессы! Как Кайрат Вам миротворец Трамп?

Трамп обещал мир, но не сказал, чем прийдётся пожертвовать. Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7130
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 23:51
#2967
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Цитата:
maxsaf:
Свою Нобелевскую премию он по-любому получит.

May be,
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