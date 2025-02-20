Отправлено: - 23:25

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Таких бы побольше, глядишь и дороги реально, а не по отчётам акиматовским, качественно делать будут, а не платно

Цитата:Опять вы не дослышали но мнение заимели.К качеству выполнения ямочного (он же текущий) ремонта этот иск отношения не имеет. результатом инцидента возможно стала установка временных знаков предупреждающих о ведении работ, чего прежде у нас так чтобы сильно практиковалось...но и то поставленных не правильно и через .опу. сам ремонт как делался с нарушениями технологий так и продолжает делаться.