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≡ Рудничанин отсудил 2,3 млн тенге у подрядчика, который ремонтирует дороги в городе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51191
Рудничанин отсудил 2,3 млн тенге у подрядчика, который ремонтирует дороги в городе
Отправлено: 20.02.25 - 22:44
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Истец 23 сентября 2024 года на своем автомобиле BMW наехал на дорожную яму по ул. 50 лет Октября (рядом с автосервисом BOSH). В иске отмечается: согласно проведенным госзакупкам, ТОО "Южный Мегаполис" выиграло конкурс на текущий ремонт дорог в Рудном.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3999
Рудничанин отсудил 2,3 млн тенге у подрядчика, который ремонтирует дороги в городе
Отправлено: 20.02.25 - 22:44
#1
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//ТОО "Южный мегаполис" обязали выплатить 2 351 048 тенге ущерба, услуги представителя в размере 235 000 тенге, расходы на оценку ущерба в размере 100 000 тенге и госпошлину. Всего - 2 712 558 тенге.//

Вот молодец. Таких бы побольше, глядишь и дороги реально, а не по отчётам акиматовским, качественно делать будут, а не платно. :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.02.2025 - 23:50]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1343
Рудничанин отсудил 2,3 млн тенге у подрядчика, который ремонтирует дороги в городе
Отправлено: 20.02.25 - 23:25
#2
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Цитата:
Эл-починно:
Таких бы побольше, глядишь и дороги реально, а не по отчётам акиматовским, качественно делать будут, а не платно

Опять вы не дослышали но мнение заимели.
К качеству выполнения ямочного (он же текущий) ремонта этот иск отношения не имеет. результатом инцидента возможно стала установка временных знаков предупреждающих о ведении работ, чего прежде у нас так чтобы сильно практиковалось...но и то поставленных не правильно и через .опу. сам ремонт как делался с нарушениями технологий так и продолжает делаться.
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