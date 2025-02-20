Отправлено: - 15:35

В эксперименте защитник подсудимого хочет доказать, что доехать так быстро, двигаясь всего со скоростью 100 км/ч (допустимый скоростной режим), невозможно.



На стеле находятся камеры фиксации участников ДТП "Автоураган", которые зафиксировали автомобиль Харченко в 18:14.



Цитата:а если мнеян от стеллы до места аварии ехал под 140 но именно за 3-4 минуты до аварии снизил скорость до 70?слова мнеяна тогда не противоречат сути деланепосредственно до аварии он ехал меньше 90, а сколько он ехал на этом отрезке никого не волнуетЦитата:если мнеян обогнал харченко на стелле и это зафиксил автоураган именно скорость харченко 100км -то какую скорость прибор показал по мнеяну то? где цифры?