Отправлено: - 17:42

Тот самый:

Точных цен не знаю, но примерные по рассказам: машина дров - 60000 (для квартиры и бани нужны 2 машины!), уголь 40000. Вот ~160 тысяч стоит только отопление в селе, дом-особняк побольше до 200 тысяч в год. 25-35 тысяч в месяц, сравните это с 6-12 тысячами за отопление в городе.

Тот самый:

Насколько же акимы оторваны от реальности.

Цитата:Немножко не так: - 6 м3 дров * 15 000 = 90 000 тенге20 тонн угля * 27 000 = 540 000 тенгеДоставка угля = 30 000 тенгеИТОГО: - 660 000 тенге.660 000 тенге/ 7 месяцев (с октября по апрель ) -94 285 тенге коммунальных затрат только на топку дома и бани( свой дом: - 130 кв. и круглосуточно горит печь, плюс 75 000 тенге моему личному истопнику). Не считая платы за свет, ежемесячно: - 10 000 тенге; газ баллон: - 2 500 тенге.Примерно такие цены, плюс минус- разница в 100 000 тенге в зависимости от квадратуры дома. Затраты на доставку угля для своих рабочих я беру на себя.Цитата:Насчёт оторванности: власть сама ДОВЕЛА село до такого состояния, я помню слова бывшего Елбасы, сказанные на исходе 90-х и в начале 2000-х, которые ВРЕЗАЛИСЬ в моё сознание надолго: "..зачем нам сельское хозяйство, у нас МОРЕ нефти и газа, мы купим ЛЮБЫЕ продукты и в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве....".У нас НЕ БЫЛО : - войны, как на Украине, не было межэтнических войн как на Кавказе, не было территориальных или иных споров- нам, вернее нашей власти: -НИЧТО и НИКТО не мешало развивать все эти годы ПЛАНОМЕРНО и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО сельское хозяйствоДеньги и время для этого было.Теперь власть хочет свои ПРОШЛЫЕ косяки элементарно СПИХНУТЬ на САМИХ же сельских работников в лице владельцев ТОО и КХ, ПОПРЕКАЯ при каждом случае выдаваемыми субсидиями.