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Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51189
Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
Отправлено: 20.02.25 - 15:34
Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания молодежи в селах местные ТОО должны присматриваться к потенциальным работникам, когда те еще учатся в школе. А какой совет дали бы вы?
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Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1436
Re: Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
Отправлено: 20.02.25 - 15:34
2 и 4. Не только высокие зарплаты, но и уровень жизни.
Насколько же акимы оторваны от реальности. Вы попробуйте в сёлах без газа пожить и всё станет ясно сразу. Точных цен не знаю, но примерные по рассказам: машина дров - 60000 (для квартиры и бани нужны 2 машины!), уголь 40000. Вот ~160 тысяч стоит только отопление в селе, дом-особняк побольше до 200 тысяч в год. 25-35 тысяч в месяц, сравните это с 6-12 тысячами за отопление в городе.
Это только цена дров, угля. А их нужно колоть, носить, выгребать и вывозить золу. Причём, после развала в 90-х было много крупных сёл недалеко от газовых труб - можно было провести газ, но всегда говорили "вы неперспективные". С тех пор население упало в 10 раз, теперь уже и некому газ вести.
Работа в большинстве своём сезонная. Дороги плохие. Секций для детей почти нет. Развлечений тоже. Хорошо, если ДК на стройматериалы не дала разобрать местная власть. Во многих сёлах проблема с питьевой водой. Образование в школах слабое. Детсады только сейчас стали пытаться открыть заново.
Не сложно понять почему люди не хотят жить в сёлах.
Насколько же акимы оторваны от реальности. Вы попробуйте в сёлах без газа пожить и всё станет ясно сразу. Точных цен не знаю, но примерные по рассказам: машина дров - 60000 (для квартиры и бани нужны 2 машины!), уголь 40000. Вот ~160 тысяч стоит только отопление в селе, дом-особняк побольше до 200 тысяч в год. 25-35 тысяч в месяц, сравните это с 6-12 тысячами за отопление в городе.
Это только цена дров, угля. А их нужно колоть, носить, выгребать и вывозить золу. Причём, после развала в 90-х было много крупных сёл недалеко от газовых труб - можно было провести газ, но всегда говорили "вы неперспективные". С тех пор население упало в 10 раз, теперь уже и некому газ вести.
Работа в большинстве своём сезонная. Дороги плохие. Секций для детей почти нет. Развлечений тоже. Хорошо, если ДК на стройматериалы не дала разобрать местная власть. Во многих сёлах проблема с питьевой водой. Образование в школах слабое. Детсады только сейчас стали пытаться открыть заново.
Не сложно понять почему люди не хотят жить в сёлах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17668
Re: Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
Отправлено: 20.02.25 - 15:41
1 Работодатели должны помогать выпускникам школ с жильем и обучением.
помогут и выпускник получится крепостным у местного ТОО на которое он обязан будет отпахать за жилье и обучение
кто на это подпишеться?
2 Молодежь может привлечь только высокая заработная плата
современную молодежь уже не привлекает заработная плата если за нее нужно здоровье и жизнь класть в плохих условиях
все выбирают комфорт
3 Необходимо усилить пропаганду рабочих профессий в соцсетях и СМИ
мда
4 Государство должно повышать уровень жизни в селах до городского.
у нас в городах то иногда городского уровня жизни еще нет
не везде в мелких городах есть кинотеатры или супермакерты большие
а тут в села хотят вбухивать
да хоть млрд вбухай ты, но людей не прибавиться на селе
во всем мире тенденция к урбанизации и никто ее победить еще не смог
помогут и выпускник получится крепостным у местного ТОО на которое он обязан будет отпахать за жилье и обучение
кто на это подпишеться?
2 Молодежь может привлечь только высокая заработная плата
современную молодежь уже не привлекает заработная плата если за нее нужно здоровье и жизнь класть в плохих условиях
все выбирают комфорт
3 Необходимо усилить пропаганду рабочих профессий в соцсетях и СМИ
мда
4 Государство должно повышать уровень жизни в селах до городского.
у нас в городах то иногда городского уровня жизни еще нет
не везде в мелких городах есть кинотеатры или супермакерты большие
а тут в села хотят вбухивать
да хоть млрд вбухай ты, но людей не прибавиться на селе
во всем мире тенденция к урбанизации и никто ее победить еще не смог
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7630
Re: Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
Отправлено: 20.02.25 - 17:42
Цитата:
Немножко не так: - 6 м3 дров * 15 000 = 90 000 тенге
20 тонн угля * 27 000 = 540 000 тенге
Доставка угля = 30 000 тенге
ИТОГО: - 660 000 тенге.
660 000 тенге/ 7 месяцев (с октября по апрель ) -94 285 тенге коммунальных затрат только на топку дома и бани( свой дом: - 130 кв. и круглосуточно горит печь, плюс 75 000 тенге моему личному истопнику). Не считая платы за свет, ежемесячно: - 10 000 тенге; газ баллон: - 2 500 тенге.
Примерно такие цены, плюс минус- разница в 100 000 тенге в зависимости от квадратуры дома. Затраты на доставку угля для своих рабочих я беру на себя.
Цитата:
Насчёт оторванности: власть сама ДОВЕЛА село до такого состояния, я помню слова бывшего Елбасы, сказанные на исходе 90-х и в начале 2000-х, которые ВРЕЗАЛИСЬ в моё сознание надолго: "..зачем нам сельское хозяйство, у нас МОРЕ нефти и газа, мы купим ЛЮБЫЕ продукты и в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве....".
У нас НЕ БЫЛО : - войны, как на Украине, не было межэтнических войн как на Кавказе, не было территориальных или иных споров- нам, вернее нашей власти: -НИЧТО и НИКТО не мешало развивать все эти годы ПЛАНОМЕРНО и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО сельское хозяйство
Деньги и время для этого было.
Теперь власть хочет свои ПРОШЛЫЕ косяки элементарно СПИХНУТЬ на САМИХ же сельских работников в лице владельцев ТОО и КХ, ПОПРЕКАЯ при каждом случае выдаваемыми субсидиями.
Тот самый:
Точных цен не знаю, но примерные по рассказам: машина дров - 60000 (для квартиры и бани нужны 2 машины!), уголь 40000. Вот ~160 тысяч стоит только отопление в селе, дом-особняк побольше до 200 тысяч в год. 25-35 тысяч в месяц, сравните это с 6-12 тысячами за отопление в городе.
Точных цен не знаю, но примерные по рассказам: машина дров - 60000 (для квартиры и бани нужны 2 машины!), уголь 40000. Вот ~160 тысяч стоит только отопление в селе, дом-особняк побольше до 200 тысяч в год. 25-35 тысяч в месяц, сравните это с 6-12 тысячами за отопление в городе.
Немножко не так: - 6 м3 дров * 15 000 = 90 000 тенге
20 тонн угля * 27 000 = 540 000 тенге
Доставка угля = 30 000 тенге
ИТОГО: - 660 000 тенге.
660 000 тенге/ 7 месяцев (с октября по апрель ) -94 285 тенге коммунальных затрат только на топку дома и бани( свой дом: - 130 кв. и круглосуточно горит печь, плюс 75 000 тенге моему личному истопнику). Не считая платы за свет, ежемесячно: - 10 000 тенге; газ баллон: - 2 500 тенге.
Примерно такие цены, плюс минус- разница в 100 000 тенге в зависимости от квадратуры дома. Затраты на доставку угля для своих рабочих я беру на себя.
Цитата:
Тот самый:
Насколько же акимы оторваны от реальности.
Насколько же акимы оторваны от реальности.
Насчёт оторванности: власть сама ДОВЕЛА село до такого состояния, я помню слова бывшего Елбасы, сказанные на исходе 90-х и в начале 2000-х, которые ВРЕЗАЛИСЬ в моё сознание надолго: "..зачем нам сельское хозяйство, у нас МОРЕ нефти и газа, мы купим ЛЮБЫЕ продукты и в НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве....".
У нас НЕ БЫЛО : - войны, как на Украине, не было межэтнических войн как на Кавказе, не было территориальных или иных споров- нам, вернее нашей власти: -НИЧТО и НИКТО не мешало развивать все эти годы ПЛАНОМЕРНО и ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО сельское хозяйство
Деньги и время для этого было.
Теперь власть хочет свои ПРОШЛЫЕ косяки элементарно СПИХНУТЬ на САМИХ же сельских работников в лице владельцев ТОО и КХ, ПОПРЕКАЯ при каждом случае выдаваемыми субсидиями.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7630
Re: Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...
Отправлено: 20.02.25 - 17:51
Цитата:
Как они сейчас делают ПРОПАГАНДУ: - лучше бы не делали.
Цитата:
Главное для государства: - подвести ГАЗ, ВОДУ, СВЕТ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИЦИНУ, ОБРАЗОВАНИЕ, АСФАЛЬТ - и больше НИЧЕГО не нужно.
ВСЁ остальное от руководителей КХ - ВЫСОКАЯ зарплата и УСЛОВИЯ труда и МОРАЛЬНЫЙ стимул и тот кто хочет работать ( таких тоже НЕМАЛО) на селе он и ОСТАНЕТСЯ, не надо ориентир делать на "..всем оставаться...".
abaika95:
3 Необходимо усилить пропаганду рабочих профессий в соцсетях и СМИ мда
3 Необходимо усилить пропаганду рабочих профессий в соцсетях и СМИ мда
Как они сейчас делают ПРОПАГАНДУ: - лучше бы не делали.
Цитата:
abaika95:
да хоть млрд вбухай ты
да хоть млрд вбухай ты
Главное для государства: - подвести ГАЗ, ВОДУ, СВЕТ, ИНТЕРНЕТ, МЕДИЦИНУ, ОБРАЗОВАНИЕ, АСФАЛЬТ - и больше НИЧЕГО не нужно.
ВСЁ остальное от руководителей КХ - ВЫСОКАЯ зарплата и УСЛОВИЯ труда и МОРАЛЬНЫЙ стимул и тот кто хочет работать ( таких тоже НЕМАЛО) на селе он и ОСТАНЕТСЯ, не надо ориентир делать на "..всем оставаться...".
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