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≡ "Хочу изобличить в лживости показаний" - Эксперимент по определению скорости провёл адвокат в деле о смертельном ДТП с пятью машинами в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51188
"Хочу изобличить в лживости показаний" - Эксперимент по определению скорости провёл адвокат в деле о смертельном ДТП с пятью машинами в Костанайской области
Отправлено: 20.02.25 - 15:35
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На записи видно, как адвокат, водитель и оператор начали свой путь от стелы "Добро пожаловать в Аулиеколь" до места ДТП. Ранее свидетельница показала, что на стеле её обогнал BMW, который она потом узнала в машине Сергея Мнеяна на подъезде к аварии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17668
Re: "Хочу изобличить в лживости показаний" -...
Отправлено: 20.02.25 - 15:35
#1
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Цитата:
В эксперименте защитник подсудимого хочет доказать, что доехать так быстро, двигаясь всего со скоростью 100 км/ч (допустимый скоростной режим), невозможно.


а если мнеян от стеллы до места аварии ехал под 140 но именно за 3-4 минуты до аварии снизил скорость до 70?
слова мнеяна тогда не противоречат сути дела
непосредственно до аварии он ехал меньше 90, а сколько он ехал на этом отрезке никого не волнует

Цитата:
На стеле находятся камеры фиксации участников ДТП "Автоураган", которые зафиксировали автомобиль Харченко в 18:14.


если мнеян обогнал харченко на стелле и это зафиксил автоураган именно скорость харченко 100км -то какую скорость прибор показал по мнеяну то? где цифры?
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