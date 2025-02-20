Re: Аким Костанайской области недавно отметил: для удержания...

Отправлено: - 15:34

2 и 4. Не только высокие зарплаты, но и уровень жизни.



Насколько же акимы оторваны от реальности. Вы попробуйте в сёлах без газа пожить и всё станет ясно сразу. Точных цен не знаю, но примерные по рассказам: машина дров - 60000 (для квартиры и бани нужны 2 машины!), уголь 40000. Вот ~160 тысяч стоит только отопление в селе, дом-особняк побольше до 200 тысяч в год. 25-35 тысяч в месяц, сравните это с 6-12 тысячами за отопление в городе.



Это только цена дров, угля. А их нужно колоть, носить, выгребать и вывозить золу. Причём, после развала в 90-х было много крупных сёл недалеко от газовых труб - можно было провести газ, но всегда говорили "вы неперспективные". С тех пор население упало в 10 раз, теперь уже и некому газ вести.



Работа в большинстве своём сезонная. Дороги плохие. Секций для детей почти нет. Развлечений тоже. Хорошо, если ДК на стройматериалы не дала разобрать местная власть. Во многих сёлах проблема с питьевой водой. Образование в школах слабое. Детсады только сейчас стали пытаться открыть заново.



Не сложно понять почему люди не хотят жить в сёлах.