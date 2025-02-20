Отправлено: - 12:04

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Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас, и это будет ихнее, никакая Россия и Ойропа в здравом уме не нападет на китайские ресурсы..

Цитата:Там другая история, какой-то чиновник из США приехал с договором по редкозёму,ему В.Зеленский сказал токта (стой), будем рассматривать, выгодно ли нашим интересам нашего государства.Выше отметил, он скорее всего заручился поддержкой Европы и хочет форпостом быть.