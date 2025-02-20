Отправлено: - 15:25

ACROS:

НЕ ТОМУ человеку предоставили право выступить с таким заявлением.

EvilWizard:

А долго интересно вот эти все агенты Кремля будут заседать в Парламенте? Может их давно надо было оттуда гнать?

ACROS:

А, реакция других депутатов: - есть не что иное как- КОРПОРАТИВНОЕ ремесло, и КОРПОРАТИВНАЯ солидарность.

Цитата:именно что тому кому надорусская и коммунистка (нпк) выступила с инициативой по иноагентамвсе упреки в ее сторону что она поддерживает рф итда акорда типа не причем как всегдасвистит и в дуду не дуеткак с тем абилем, он инициатор перевода времени только потому что он с костаная где активисты воняли. были бы активисты с СКО-абиля на пушечшный выстрел бы не подпустил к этому вопросупоэтому она именно тот человек который и выгоден для вброса по такой темеЦитата:чтобы агент кремля добрался до нашего парламента это ему ну очень хорошо играть надо было в шпиона)))Цитата:взьелась смирнова не на всеха на одного Шураева бывшего директора хабара который называл ее ш***й, при этом сидя в турции или оаэиздалека героем быть легко)