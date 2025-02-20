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≡ «Народная партия» намерена судиться с авторами негативной реакции на предложение депутата Смирновой принять закон «об иноагентах»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51188
«Народная партия» намерена судиться с авторами негативной реакции на предложение депутата Смирновой принять закон «об иноагентах»
Отправлено: 20.02.25 - 10:04
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Говоря о негативной реакции части общества на это предложение, Магеррам Магеррамов заявил, что «началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата».
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
108
Re: «Народная партия» намерена судиться с авторами негативной...
Отправлено: 20.02.25 - 10:04
#1
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А долго интересно вот эти все агенты Кремля будут заседать в Парламенте? Может их давно надо было оттуда гнать? Хотела хайпануть на теме USAID - вот и хайпанула "народная избранница" по самое не балуй. Закон ей об иноагентах подавай, а сама даже сформулировать какой-нибудь проект не может. Только непонятно, действительно ли она именно народная избранница и её именно народ выбирал, или она избранница этой самой партии и персонально её в Парламент делегировала именно эта партия? Если это так, то она не народная избранница, а избранница этой сомнительной партии.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2135
«Народная партия» намерена судиться с авторами негативной реакции на предложение депутата Смирновой принять закон «об иноагентах»
Отправлено: 20.02.25 - 10:30
#2
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"...у нее нет конкретного образца предлагаемого законопроекта..."
...
А это уже недоработка тех, кто дал ей текст заявления прочитать...
Могли бы и проект закона приложить. Тем паче, это сделать совсем не трудно.
Взять сшанский закон и поменять там "США" на "Казахстан".
Чего уж проще? :-)

[Исправлено: Skeptic, 20.02.2025 - 11:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43518
Re: «Народная партия» намерена судиться с авторами негативной...
Отправлено: 20.02.25 - 11:09
#3
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Да, российские шпионы КГБ у нас круто во власти все делают..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7625
Re: «Народная партия» намерена судиться с авторами негативной...
Отправлено: 20.02.25 - 11:12
#4
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Сама депутат тоже НЕОДНОЗНАЧНА- если судить по прежним её высказываниям:- НЕ ТОМУ человеку предоставили право выступить с таким заявлением.

А, реакция других депутатов: - есть не что иное как- КОРПОРАТИВНОЕ ремесло, и КОРПОРАТИВНАЯ солидарность.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17668
Re: «Народная партия» намерена судиться с авторами негативной...
Отправлено: 20.02.25 - 15:25
#5
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Цитата:
ACROS:
НЕ ТОМУ человеку предоставили право выступить с таким заявлением.

именно что тому кому надо
русская и коммунистка (нпк) выступила с инициативой по иноагентам
все упреки в ее сторону что она поддерживает рф итд
а акорда типа не причем как всегда
свистит и в дуду не дует
как с тем абилем, он инициатор перевода времени только потому что он с костаная где активисты воняли. были бы активисты с СКО-абиля на пушечшный выстрел бы не подпустил к этому вопросу

поэтому она именно тот человек который и выгоден для вброса по такой теме
Цитата:
EvilWizard:
А долго интересно вот эти все агенты Кремля будут заседать в Парламенте? Может их давно надо было оттуда гнать?

чтобы агент кремля добрался до нашего парламента это ему ну очень хорошо играть надо было в шпиона)))
Цитата:
ACROS:
А, реакция других депутатов: - есть не что иное как- КОРПОРАТИВНОЕ ремесло, и КОРПОРАТИВНАЯ солидарность.

взьелась смирнова не на всех
а на одного Шураева бывшего директора хабара который называл ее ш***й, при этом сидя в турции или оаэ

издалека героем быть легко)
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