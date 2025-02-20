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«Народная партия» намерена судиться с авторами негативной реакции на предложение депутата Смирновой принять закон «об иноагентах»
«Народная партия» намерена судиться с авторами негативной реакции на предложение депутата Смирновой принять закон «об иноагентах»
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