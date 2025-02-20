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≡ "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51188
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 10:47
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Астана обсудит с Киевом атаку беспилотников по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Вопрос будут решать исключительно дипломатическим путём, отметили в министерстве.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6628
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:04
#15
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Цитата:
111:
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас, и это будет ихнее, никакая Россия и Ойропа в здравом уме не нападет на китайские ресурсы..


Там другая история, какой-то чиновник из США приехал с договором по редкозёму,
ему В.Зеленский сказал токта (стой), будем рассматривать, выгодно ли нашим интересам нашего государства.
Выше отметил, он скорее всего заручился поддержкой Европы и хочет форпостом быть.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1436
Re: "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД...
Отправлено: 20.02.25 - 12:06
#16
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Цитата:
abaika95:
Россия претензий не имеет?)) Или уже пофиг, сгорел сарай гори и хата)


Имхо, нет там существенных повреждений - тот КТК и до этого несколько раз удобно выводили из эксплуатации когда им было надо. Несколько дней назад российский БПЛА в саркофаг АЭС Чернобыльской по ошибке ударил (что гораздо более серьёзно!), вот может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6628
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:09
#17
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Цитата:
111:
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас...


В своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, США были недовольны сделкой, вроде не продали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43518
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:23
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, С

Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6628
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 14:48
#19
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Цитата:
111:
Да, как бы было бы интересно сейчас. Русские бомбят китайцев! Или не напали бы тогда?


Компания украинская, расположена в г. Запорожье на юго-востоке Украины, на реке Днепр, административный центр Запорожской области, в настоящее время одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Кроме производства, компания занимается также испытаниями и эксплуатационно-ремонтным сопровождением авиадвигателей.

Давид Арахамия говорил, что Китайцы 2021 году купили контрольный пакет Мотор Сич через офшоры за 700 млн. долларов, около 53% акций компании принадлежат малоизвестным компаниям зарегистрированным в Панаме, Белизе, на Виргинских островах и на Кипре.

[Исправлено: Kairat stayer, 20.02.2025 - 15:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6628
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 14:58
#20
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Цитата:
111:
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?


Завязки с китайцами есть, сами россияне неоднократно отмечали, что они предоставляют украинцам беспилотники и их комплектующие. Недавно В.Зеленский посетил с визитом Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, о чём договаривались не известно. Можно предполагать, что вопрос предоставления вооружения тоже обговаривался, как говорится - бизнес. Вроде у Зеленского 10 марта 2025 года запланирован официальный визит в ОАЭ, у него налажены хорошие отношения с правителем или как его, его высочеством или королём 8-) 8-) 8-).
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1640
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:22
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
как говорится - бизнес

Да,за который Ванька с Мыколой расчитываются жизнями. А Ванька ещё и гордится оставленной ногой в Украине. За царя же! Потом как мученник в рай попадёт :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17668
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:28
#22
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Цитата:
Тот самый:
от может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают

наши как раз и не подыгрывают а делают вид
а россия верещит там почему казахстан не хочет киеву предьяву кидать)
удобно устроились многопопые, и воюют, и одновременно закончить войну хотят при этом еще и втянуть в нее пытаются больше стран
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6628
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:32
#23
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Цитата:
111:
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?


С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае были проведены Зимние Олимпийские Игры, в сети есть видео, где президенты дружественных стран, согреваясь пледами сидят и смотрят, если не ошибаюсь открытие Игр. До сих пор нет единого мнения среди экспертов, о том предупредил ли о вторжении и СВО В.Путин товарища Си Дзиньпина. Первый думал, что за короткое время СВО закончится, а она длится почти три года. Многие страны, в том числе младшие и старшие братушки устали уже, скорее бы мир настал :lol: :lol: :lol:.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6628
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:38
#24
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Цитата:
Сабыр:
Да,за который Ванька с Мыколой расчитываются жизнями. А Ванька ещё и гордится оставленной ногой в Украине. За царя же! Потом как мученник в рай попадёт


Цари приходят и уходят, а Ваньки с Мыколками, в виде народов всегда будут. Мыколки защищают свою страну, свои земли, а Ваньки погибают на чужой земле.

[Исправлено: Kairat stayer, 20.02.2025 - 16:38]
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