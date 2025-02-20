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"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51188
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 10:47
Астана обсудит с Киевом атаку беспилотников по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Вопрос будут решать исключительно дипломатическим путём, отметили в министерстве.
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"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:04
Цитата:
Там другая история, какой-то чиновник из США приехал с договором по редкозёму,
ему В.Зеленский сказал токта (стой), будем рассматривать, выгодно ли нашим интересам нашего государства.
Выше отметил, он скорее всего заручился поддержкой Европы и хочет форпостом быть.
111:
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас, и это будет ихнее, никакая Россия и Ойропа в здравом уме не нападет на китайские ресурсы..
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас, и это будет ихнее, никакая Россия и Ойропа в здравом уме не нападет на китайские ресурсы..
Там другая история, какой-то чиновник из США приехал с договором по редкозёму,
ему В.Зеленский сказал токта (стой), будем рассматривать, выгодно ли нашим интересам нашего государства.
Выше отметил, он скорее всего заручился поддержкой Европы и хочет форпостом быть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1436
Re: "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД...
Отправлено: 20.02.25 - 12:06
Цитата:
Имхо, нет там существенных повреждений - тот КТК и до этого несколько раз удобно выводили из эксплуатации когда им было надо. Несколько дней назад российский БПЛА в саркофаг АЭС Чернобыльской по ошибке ударил (что гораздо более серьёзно!), вот может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают.
abaika95:
Россия претензий не имеет?)) Или уже пофиг, сгорел сарай гори и хата)
Россия претензий не имеет?)) Или уже пофиг, сгорел сарай гори и хата)
Имхо, нет там существенных повреждений - тот КТК и до этого несколько раз удобно выводили из эксплуатации когда им было надо. Несколько дней назад российский БПЛА в саркофаг АЭС Чернобыльской по ошибке ударил (что гораздо более серьёзно!), вот может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают.
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:09
Цитата:
В своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, США были недовольны сделкой, вроде не продали.
111:
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас...
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас...
В своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, США были недовольны сделкой, вроде не продали.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43518
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:23
Цитата:
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
Kairat stayer:
своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, С
своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, С
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 14:48
Цитата:
Компания украинская, расположена в г. Запорожье на юго-востоке Украины, на реке Днепр, административный центр Запорожской области, в настоящее время одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Кроме производства, компания занимается также испытаниями и эксплуатационно-ремонтным сопровождением авиадвигателей.
Давид Арахамия говорил, что Китайцы 2021 году купили контрольный пакет Мотор Сич через офшоры за 700 млн. долларов, около 53% акций компании принадлежат малоизвестным компаниям зарегистрированным в Панаме, Белизе, на Виргинских островах и на Кипре.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.02.2025 - 15:51]
111:
Да, как бы было бы интересно сейчас. Русские бомбят китайцев! Или не напали бы тогда?
Да, как бы было бы интересно сейчас. Русские бомбят китайцев! Или не напали бы тогда?
Компания украинская, расположена в г. Запорожье на юго-востоке Украины, на реке Днепр, административный центр Запорожской области, в настоящее время одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Кроме производства, компания занимается также испытаниями и эксплуатационно-ремонтным сопровождением авиадвигателей.
Давид Арахамия говорил, что Китайцы 2021 году купили контрольный пакет Мотор Сич через офшоры за 700 млн. долларов, около 53% акций компании принадлежат малоизвестным компаниям зарегистрированным в Панаме, Белизе, на Виргинских островах и на Кипре.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.02.2025 - 15:51]
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 14:58
Цитата:
Завязки с китайцами есть, сами россияне неоднократно отмечали, что они предоставляют украинцам беспилотники и их комплектующие. Недавно В.Зеленский посетил с визитом Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, о чём договаривались не известно. Можно предполагать, что вопрос предоставления вооружения тоже обговаривался, как говорится - бизнес. Вроде у Зеленского 10 марта 2025 года запланирован официальный визит в ОАЭ, у него налажены хорошие отношения с правителем или как его, его высочеством или королём .
111:
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
Завязки с китайцами есть, сами россияне неоднократно отмечали, что они предоставляют украинцам беспилотники и их комплектующие. Недавно В.Зеленский посетил с визитом Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, о чём договаривались не известно. Можно предполагать, что вопрос предоставления вооружения тоже обговаривался, как говорится - бизнес. Вроде у Зеленского 10 марта 2025 года запланирован официальный визит в ОАЭ, у него налажены хорошие отношения с правителем или как его, его высочеством или королём .
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1640
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:22
Цитата:
Да,за который Ванька с Мыколой расчитываются жизнями. А Ванька ещё и гордится оставленной ногой в Украине. За царя же! Потом как мученник в рай попадёт
Kairat stayer:
как говорится - бизнес
как говорится - бизнес
Да,за который Ванька с Мыколой расчитываются жизнями. А Ванька ещё и гордится оставленной ногой в Украине. За царя же! Потом как мученник в рай попадёт
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 17668
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:28
Цитата:
наши как раз и не подыгрывают а делают вид
а россия верещит там почему казахстан не хочет киеву предьяву кидать)
удобно устроились многопопые, и воюют, и одновременно закончить войну хотят при этом еще и втянуть в нее пытаются больше стран
Тот самый:
от может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают
от может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают
наши как раз и не подыгрывают а делают вид
а россия верещит там почему казахстан не хочет киеву предьяву кидать)
удобно устроились многопопые, и воюют, и одновременно закончить войну хотят при этом еще и втянуть в нее пытаются больше стран
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:32
Цитата:
С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае были проведены Зимние Олимпийские Игры, в сети есть видео, где президенты дружественных стран, согреваясь пледами сидят и смотрят, если не ошибаюсь открытие Игр. До сих пор нет единого мнения среди экспертов, о том предупредил ли о вторжении и СВО В.Путин товарища Си Дзиньпина. Первый думал, что за короткое время СВО закончится, а она длится почти три года. Многие страны, в том числе младшие и старшие братушки устали уже, скорее бы мир настал .
111:
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае были проведены Зимние Олимпийские Игры, в сети есть видео, где президенты дружественных стран, согреваясь пледами сидят и смотрят, если не ошибаюсь открытие Игр. До сих пор нет единого мнения среди экспертов, о том предупредил ли о вторжении и СВО В.Путин товарища Си Дзиньпина. Первый думал, что за короткое время СВО закончится, а она длится почти три года. Многие страны, в том числе младшие и старшие братушки устали уже, скорее бы мир настал .
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 15:38
Цитата:
Цари приходят и уходят, а Ваньки с Мыколками, в виде народов всегда будут. Мыколки защищают свою страну, свои земли, а Ваньки погибают на чужой земле.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.02.2025 - 16:38]
Сабыр:
Да,за который Ванька с Мыколой расчитываются жизнями. А Ванька ещё и гордится оставленной ногой в Украине. За царя же! Потом как мученник в рай попадёт
Да,за который Ванька с Мыколой расчитываются жизнями. А Ванька ещё и гордится оставленной ногой в Украине. За царя же! Потом как мученник в рай попадёт
Цари приходят и уходят, а Ваньки с Мыколками, в виде народов всегда будут. Мыколки защищают свою страну, свои земли, а Ваньки погибают на чужой земле.
[Исправлено: Kairat stayer, 20.02.2025 - 16:38]
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