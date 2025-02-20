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"Пытаются из дома выжить!" - Башенный кран работает над участком жительницы Костаная. Это законно?
"Пытаются из дома выжить!" - Башенный кран работает над участком жительницы Костаная. Это законно?
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