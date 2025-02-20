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≡ "Пытаются из дома выжить!" - Башенный кран работает над участком жительницы Костаная. Это законно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51186
"Пытаются из дома выжить!" - Башенный кран работает над участком жительницы Костаная. Это законно?
Отправлено: 20.02.25 - 13:34
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Гульнара КАЛЬМАГАМБЕТОВА живет в частном доме № 26 по ул. Тәуелсіздік. Рядом ИП «Айткужинов» строит многоквартирный жилой дом, периодически стрела башенного крана проходит над соседним участком. Женщина считает, что это опасно и незаконно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Re: "Пытаются из дома выжить!" - Башенный кран...
Отправлено: 20.02.25 - 13:34
#1
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Айткужинова дома хвалят
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