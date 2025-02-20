НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Георгий ГОВОРОВ: Бентонит головного мозга
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51186
Георгий ГОВОРОВ: Бентонит головного мозга
Отправлено: 20.02.25 - 12:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 февраля гендиректор ССГПО Сергей КУЗЬМЕНКО заявил на совещании с участием акима Костанайской области, что на предприятии планируют увеличить объемы производства. Что же они собираются делать, чтобы снизить вред для окружающей среды?
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Re: Георгий ГОВОРОВ: Бентонит головного мозга
Отправлено: 20.02.25 - 12:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте товарищи журналисты не мешать комбинату работать..
И так там людям не сладко, пока в России война идет.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2135
Георгий ГОВОРОВ: Бентонит головного мозга
Отправлено: 20.02.25 - 13:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие саженцы?
Пыть поднимается на 50-60 метров. Долетает не только до города. Долетает до Тобола, до самого дальнего от склада участка русла...
Орошение тоже - бессмысленная трата денег. Абсолютно не эффективно.
Только перенос склада может решить проблему.
Ну, или строительство над ним огромного купола...
Всё остальное - демагогия.
...


[Исправлено: Skeptic, 20.02.2025 - 14:46]
Профайл
Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
134
Георгий ГОВОРОВ: Бентонит головного мозга
Отправлено: 20.02.25 - 13:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Давайте товарищи журналисты

Давайте, товарищ читатель, позаботимся не только о комбинате, но и о здоровье жителей Рудного
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS