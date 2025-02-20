Да и Трамп вроде сказал что надо целый год чтоб остановить войну. Вообще ужос. Через год не о чем даже говорить будет на форуме. Только смотреть на переобувшихся идиотов, которые начали восхвалять Америку и Трампа вместо Путина и России..
saba: Ну никак без войны Путину невозможно было забрать себе сухопутный путь в Крым. Крымский мост проблему снабжения полуострова не решил, так что война была неизбежна.
А до этого, когда фактически российский Крым и Севастополь были юридически в составе Украины, вопросы снабжения российских баз и флота как-то и без мостов решались. Могли же как-то договариваться, находить компромиссы.
По твоему подобию, что ты терпел целых три года и теперь от отчаяния начал поддерживать амереканцев, чтоб не дали Путину окончательно обокакаться и проиграть эту войну? Нет уж, пока понаслаждаюсь войной, глядя на то, как вы от безысходности хотите ее уже закончить.. Вспомни свои слова в 2022
111: Сирии нет, Армении нет.. В Африке получили по полной.. В Украине какой то захваченный кусочек выдали за победу..
я просто не понимаю до какой степени надо быть терпилой чтобы тебе отжатый кусочек херсоноской области сейчас выдали за геополитическую победу русского оружия?
даже если сейчас по переговорам украина откажется от вступления в нато, что нато перестанет поддерживать украину оружием? украина на время забудет о своих оккупированных территориях и что? украинцы дальше мирно жить будут не готовясь к реваншизму? в истории уже такое было немцы отжали в 1871 году у французов две угольные области французы почти 50 лет готовились и в 1914 столкнувшись с немцами вернули свои области немцы через 20 лет опять отдали эти территории и по итогу второй мировой французы наконецто через 80 лет после франко-прусской вернули себе злосчастные две области эльзас и лотарингию так и русские с украинцами будут теперь лет 100 воевать за донецк и крым
помню в десятых россияне еще хихикали над армяно-азербайджанским конфликтом из за маленького карабаха типа че за африка, не могут два виноградника поделить между собой и вот россия сама превратилась в такого крохобора))
maxsaf: Столько, сколько потребуется. Без этого все равно переговоров не будет.
ну российские политологи к слову прогнозируют то что путин может совершить свою последнюю ошибку в жизни вместо того чтобы прямо сейчас сесть за перевгоры пока трамп там истерит на зеленского и в руках у путина есть какой никакой но козырь что с ним кто-то считается, он вместо этого может ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ в очередной раз и продолжать бойню дальше.
ну тогда это будет просто дурак вселенского масштаба
abaika95: даже если сейчас по переговорам украина откажется от вступления в нато, что
В НАТО Украину никто и не звал, и Молдову. Так, в году 80м.. Но Трамп продает Путину то, что и так известно, Путин продает это россиянам, что мол он этого наконец добился. Трамп сделал мир на Земле и потому будет достоин нобелевской премии. Путин наш пацан, он хочет тоже мира..
Он истерил на Зеленского уже давно, когда тот на завод какой то приехал по производству оружия на трамповскую территорию, потом говорил что Зеленский умный и тд, истерил и недавно , но исключительно для своей публики, думаю на мировом уровне тон будет другим
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