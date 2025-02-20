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≡ "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51186
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 10:47
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Астана обсудит с Киевом атаку беспилотников по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Вопрос будут решать исключительно дипломатическим путём, отметили в министерстве.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6624
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:04
#15
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Цитата:
111:
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас, и это будет ихнее, никакая Россия и Ойропа в здравом уме не нападет на китайские ресурсы..


Там другая история, какой-то чиновник из США приехал с договором по редкозёму,
ему В.Зеленский сказал токта (стой), будем рассматривать, выгодно ли нашим интересам нашего государства.
Выше отметил, он скорее всего заручился поддержкой Европы и хочет форпостом быть.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1434
Re: "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД...
Отправлено: 20.02.25 - 12:06
#16
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Цитата:
abaika95:
Россия претензий не имеет?)) Или уже пофиг, сгорел сарай гори и хата)


Имхо, нет там существенных повреждений - тот КТК и до этого несколько раз удобно выводили из эксплуатации когда им было надо. Несколько дней назад российский БПЛА в саркофаг АЭС Чернобыльской по ошибке ударил (что гораздо более серьёзно!), вот может надо было то событие перекрыть и расшумелись с КТК. А наши подыгрывают.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6624
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:09
#17
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Цитата:
111:
Ну стоять то они не будут, они просто скупят это все как у нас...


В своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, США были недовольны сделкой, вроде не продали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 12:23
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
своё время, Китай хотел купить у Украины Мотор Сич производство авиадвигателей и двигателей к крылатым ракетам, С

Да, как бы было бы интересно сейчас.
Русские бомбят китайцев!
Или не напали бы тогда?
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