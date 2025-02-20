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"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
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