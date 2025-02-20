НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 197 из 197«1...195196197
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:39
#2941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и Трамп вроде сказал что надо целый год чтоб остановить войну.
Вообще ужос.
Через год не о чем даже говорить будет на форуме.
Только смотреть на переобувшихся идиотов, которые начали восхвалять Америку и Трампа вместо Путина и России..

[Исправлено: 111, 20.02.2025 - 12:40]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:45
#2942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ну никак без войны Путину невозможно было забрать себе сухопутный путь в Крым. Крымский мост проблему снабжения полуострова не решил, так что война была неизбежна.

А до этого, когда фактически российский Крым и Севастополь были юридически в составе Украины, вопросы снабжения российских баз и флота как-то и без мостов решались. Могли же как-то договариваться, находить компромиссы.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:47
#2943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Только смотреть на переобувшихся идиотов, которые начали восхвалять Америку и Трампа вместо Путина и России..

Все, что доставляет тебе моральные страдания - надо восхвалять. А ты терпи :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:52
#2944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
36 % сколько ещё будут освобождать? Ещё пол года?

Столько, сколько потребуется. Без этого все равно переговоров не будет. ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:53
#2945
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
терпи

По твоему подобию, что ты терпел целых три года и теперь от отчаяния начал поддерживать амереканцев, чтоб не дали Путину окончательно обокакаться и проиграть эту войну?
Нет уж, пока понаслаждаюсь войной, глядя на то, как вы от безысходности хотите ее уже закончить..
Вспомни свои слова в 2022
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:56
#2946
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Так в данной ситуации быть за Россию и есть за войну!

Вот тут один наслаждается войной, скоро начнет и в любви к России признаваться

:lol:

Цитата:
111: пока понаслаждаюсь войной
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 12:00
#2947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вспомни свои слова в 2022

Не могу вспомнить. Процитируй 8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17664
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 12:12
#2948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сирии нет, Армении нет.. В Африке получили по полной.. В Украине какой то захваченный кусочек выдали за победу..


я просто не понимаю до какой степени надо быть терпилой чтобы тебе отжатый кусочек херсоноской области сейчас выдали за геополитическую победу русского оружия?

даже если сейчас по переговорам украина откажется от вступления в нато, что нато перестанет поддерживать украину оружием?
украина на время забудет о своих оккупированных территориях и что? украинцы дальше мирно жить будут не готовясь к реваншизму?
в истории уже такое было
немцы отжали в 1871 году у французов две угольные области
французы почти 50 лет готовились и в 1914 столкнувшись с немцами вернули свои области
немцы через 20 лет опять отдали эти территории
и по итогу второй мировой французы наконецто через 80 лет после франко-прусской вернули себе злосчастные две области эльзас и лотарингию
так и русские с украинцами будут теперь лет 100 воевать за донецк и крым


помню в десятых россияне еще хихикали над армяно-азербайджанским конфликтом из за маленького карабаха
типа че за африка, не могут два виноградника поделить между собой
и вот россия сама превратилась в такого крохобора))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17664
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 12:17
#2949
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Столько, сколько потребуется. Без этого все равно переговоров не будет.

ну российские политологи к слову прогнозируют то что путин может совершить свою последнюю ошибку в жизни
вместо того чтобы прямо сейчас сесть за перевгоры пока трамп там истерит на зеленского и в руках у путина есть какой никакой но козырь что с ним кто-то считается, он вместо этого может ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ в очередной раз и продолжать бойню дальше.

ну тогда это будет просто дурак вселенского масштаба
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 12:18
#2950
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
даже если сейчас по переговорам украина откажется от вступления в нато, что

В НАТО Украину никто и не звал, и Молдову.
Так, в году 80м..
Но Трамп продает Путину то, что и так известно, Путин продает это россиянам, что мол он этого наконец добился.
Трамп сделал мир на Земле и потому будет достоин нобелевской премии.
Путин наш пацан, он хочет тоже мира..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 12:21
#2951
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
трамп там истерит на зеленского

Он истерил на Зеленского уже давно, когда тот на завод какой то приехал по производству оружия на трамповскую территорию, потом говорил что Зеленский умный и тд, истерил и недавно , но исключительно для своей публики, думаю на мировом уровне тон будет другим
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 12:50
#2952
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый кумир зетников подхалимов..


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 13:31
#2953
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям зетпатриоты слетели с катушек
Уже и Китай оказывается хуже Америки


Профайл
Страница 197 из 197«1...195196197
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS