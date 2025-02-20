Отправлено: - 12:12

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Сирии нет, Армении нет.. В Африке получили по полной.. В Украине какой то захваченный кусочек выдали за победу..

Цитата:я просто не понимаю до какой степени надо быть терпилой чтобы тебе отжатый кусочек херсоноской области сейчас выдали за геополитическую победу русского оружия?даже если сейчас по переговорам украина откажется от вступления в нато, что нато перестанет поддерживать украину оружием?украина на время забудет о своих оккупированных территориях и что? украинцы дальше мирно жить будут не готовясь к реваншизму?в истории уже такое былонемцы отжали в 1871 году у французов две угольные областифранцузы почти 50 лет готовились и в 1914 столкнувшись с немцами вернули свои областинемцы через 20 лет опять отдали эти территориии по итогу второй мировой французы наконецто через 80 лет после франко-прусской вернули себе злосчастные две области эльзас и лотарингиютак и русские с украинцами будут теперь лет 100 воевать за донецк и крымпомню в десятых россияне еще хихикали над армяно-азербайджанским конфликтом из за маленького карабахатипа че за африка, не могут два виноградника поделить между собойи вот россия сама превратилась в такого крохобора))