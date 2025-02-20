Отправлено: - 10:50

Skeptic:

Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.

Skeptic:

Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять? Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь

Цитата:Не мечтаю об уничтожении россииА об униженной даже не мечтал а оно сбылосьВсе ноги уже вытирают Цитата:Вся Россия убедилась что Путин ничего не может и не управляет уже ничем когда танки Пригожина к Москве подошлиРостовчане с Вагнерами вполне дружно скандировали "на Москву"Спас всех картофельныйВся Россия уже ждёт когда дед умрет и все заживут спокойно без походов на соседей и без смертей