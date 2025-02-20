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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:24
Цитата:
Сколько прошло? Пол года?))
36 % сколько ещё будут освобождать? Ещё пол года?
А потом трупы российских бойцов на свалке в Челябинске найдут
Типа не нужны уже ребята вот на мусорку положите мы пока от Трампа вестей ждём об освобождении)))
Цитата:
Как говорит Трамп)))
Трамп хотел стену вдоль Мексики построить ещё в прошлое свое президентство
Чё стена построена?))
maxsaf:
Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области.
Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области.
Сколько прошло? Пол года?))
36 % сколько ещё будут освобождать? Ещё пол года?
А потом трупы российских бойцов на свалке в Челябинске найдут
Типа не нужны уже ребята вот на мусорку положите мы пока от Трампа вестей ждём об освобождении)))
Цитата:
maxsaf:
но как говорит Трамп, войну точно можно было избежать.
но как говорит Трамп, войну точно можно было избежать.
Как говорит Трамп)))
Трамп хотел стену вдоль Мексики построить ещё в прошлое свое президентство
Чё стена построена?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:26
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Такие смешные))
Крепостное право отменили в 1861 году
А канадец и немец всё хозяина себе ищут)
maxsaf:
Трамп так не считает
Трамп так не считает
Цитата:
maxsaf:
Илон Маск считает
Илон Маск считает
Цитата:
maxsaf:
Трамп дал
Трамп дал
Цитата:
Эл-починно:
Трамп назвал
Трамп назвал
Цитата:
maxsaf:
отметил Маск
отметил Маск
Такие смешные))
Крепостное право отменили в 1861 году
А канадец и немец всё хозяина себе ищут)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:27
Хотя да
Крепостное право то в России отменили
А они то не в России живут
Согласен, поторопился с выводом))
Крепостное право то в России отменили
А они то не в России живут
Согласен, поторопился с выводом))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:33
У Трампа попа горит
Крикнул что Гренландию и панаму захватит, ему по рукам ударили
Крикнул что всех мигрантов выгонит, не получается как с той стеной
Крикнул что войну за день закончит, Зеленский не пошел на уступки
Вот Трамп и пытается судорожно из себя дона Карлеоне строить
Пока смотрится так себе)
У США смутные времена какие-то настали
Был президент не понимающий ничего потомучто больной
Теперь президент не понимающий ничего потомучто глупый
Следующий Горбачев по всей видимости будет)
Крикнул что Гренландию и панаму захватит, ему по рукам ударили
Крикнул что всех мигрантов выгонит, не получается как с той стеной
Крикнул что войну за день закончит, Зеленский не пошел на уступки
Вот Трамп и пытается судорожно из себя дона Карлеоне строить
Пока смотрится так себе)
У США смутные времена какие-то настали
Был президент не понимающий ничего потомучто больной
Теперь президент не понимающий ничего потомучто глупый
Следующий Горбачев по всей видимости будет)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:34
Цитата:
Вообще не понятно, каким боком здесь Астана?
Этой проблемой должна заниматься не Астана. И не с Киевом.
Это проблема тех, кто выкачивает нефть из Казахстана и их шестёрки Зеленского.
Путин правильно сказал. Пусть сами решают свои проблемы.
Эл-починно:
Астана свяжется с Киевом
Астана свяжется с Киевом
Вообще не понятно, каким боком здесь Астана?
Этой проблемой должна заниматься не Астана. И не с Киевом.
Это проблема тех, кто выкачивает нефть из Казахстана и их шестёрки Зеленского.
Путин правильно сказал. Пусть сами решают свои проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:36
Цитата:
Они просто думают.
И смотрят на реальность, а не фантазируют.
saba:
Тоже думают как Вы
Тоже думают как Вы
Они просто думают.
И смотрят на реальность, а не фантазируют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:43
Цитата:
Россия имеет в КТК 24% акций
Больше всех
Ну у Путина конечно уже сил и возможностей нет что-то там решать по поводу разрушения его инфраструктуры))
Вот пусть все остальные решают а он ручки сложил и просто смотрит чё натворил под конец своей жизни
Skeptic:
Путин правильно сказал. Пусть сами решают свои проблемы.
Путин правильно сказал. Пусть сами решают свои проблемы.
Россия имеет в КТК 24% акций
Больше всех
Ну у Путина конечно уже сил и возможностей нет что-то там решать по поводу разрушения его инфраструктуры))
Вот пусть все остальные решают а он ручки сложил и просто смотрит чё натворил под конец своей жизни
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:43
Цитата:
На сей день в этой истории пока видно только одно: делегации США и России поговорили о том, что было бы неплохо начинать разговаривать о том, что пора от военных действий переходить к переговорам.Но поговорить и сделать - две большие разницы.И даже когда они м.б. начнут разговаривать о том, что пора от военных действий переходить к переговорам, о мире говорить будет рано.Так что, надо ждать, когда после разговоров о намерениях начнутся предметные переговоры об окончании СВО. Если они начнутся...
Ибо для этого надо сначала урегулировать эти самые "другие вопросы". А там сшанцы столько наворотили ещё со времён Обамы... Разгребать и разгребать...
Kairat stayer:
рассматривались и другие вопросы
рассматривались и другие вопросы
На сей день в этой истории пока видно только одно: делегации США и России поговорили о том, что было бы неплохо начинать разговаривать о том, что пора от военных действий переходить к переговорам.Но поговорить и сделать - две большие разницы.И даже когда они м.б. начнут разговаривать о том, что пора от военных действий переходить к переговорам, о мире говорить будет рано.Так что, надо ждать, когда после разговоров о намерениях начнутся предметные переговоры об окончании СВО. Если они начнутся...
Ибо для этого надо сначала урегулировать эти самые "другие вопросы". А там сшанцы столько наворотили ещё со времён Обамы... Разгребать и разгребать...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:46
Цитата:
Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.
Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять?
Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь.
abaika95:
уже сил и возможностей нет
уже сил и возможностей нет
Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.
Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять?
Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:50
Цитата:
Не мечтаю об уничтожении россии
А об униженной даже не мечтал а оно сбылось
Все ноги уже вытирают Цитата:
Вся Россия убедилась что Путин ничего не может и не управляет уже ничем когда танки Пригожина к Москве подошли
Ростовчане с Вагнерами вполне дружно скандировали "на Москву"
Спас всех картофельный
Вся Россия уже ждёт когда дед умрет и все заживут спокойно без походов на соседей и без смертей
Skeptic:
Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.
Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.
Не мечтаю об уничтожении россии
А об униженной даже не мечтал а оно сбылось
Все ноги уже вытирают Цитата:
Skeptic:
Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять? Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь
Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять? Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь
Вся Россия убедилась что Путин ничего не может и не управляет уже ничем когда танки Пригожина к Москве подошли
Ростовчане с Вагнерами вполне дружно скандировали "на Москву"
Спас всех картофельный
Вся Россия уже ждёт когда дед умрет и все заживут спокойно без походов на соседей и без смертей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:53
Так обо****тся по всем фронтам под конец жизни надо уметь
Хотел в учебник истории войти как мужской аналог Екатерины второй-создатель Новороссии
А войдёт как Николай палкин
У которого все разворовано
Армия сброд
А безолаберная война в Украине из за Крыма проиграна
Хотел в учебник истории войти как мужской аналог Екатерины второй-создатель Новороссии
А войдёт как Николай палкин
У которого все разворовано
Армия сброд
А безолаберная война в Украине из за Крыма проиграна
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:03
Цитата:
Хех..
Прям оргазмус у зетников от слова Трамп..
Путина куда дели?
abaika95:
maxsaf: Трамп так не считает Цитата:
maxsaf: Илон Маск считает Цитата:
maxsaf: Трамп дал Цитата:
Эл-починно: Трамп назвал Цитата:
maxsaf: отметил Маск
maxsaf: Трамп так не считает Цитата:
maxsaf: Илон Маск считает Цитата:
maxsaf: Трамп дал Цитата:
Эл-починно: Трамп назвал Цитата:
maxsaf: отметил Маск
Хех..
Прям оргазмус у зетников от слова Трамп..
Путина куда дели?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:05
Сирии нет, Армении нет..
В Африке получили по полной..
В Украине какой то захваченный кусочек выдали за победу..
В Африке получили по полной..
В Украине какой то захваченный кусочек выдали за победу..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:05
Цитата:
Товарищи сказочники, США зачем хаете, их даже на центральных каналах РФ уже не ругают.
Вот Европу ещё можно .
Kairat stayer:
По традиции, с целью чтобы быть в курсе, что творится у великих россиян, наших стратегических партнёров, со слов сказочником мы же без них пропадём, ну в общем посмотрел вчера отдельные ток-шоу на федеральных каналах России. Так, уже говорят, что американцы почти наши друзья, скоро опять придут Кока-кола, Макдональдсы, главное хлеба и зрелищ глубинному и ядрёному народу будет достаточно. Всё разъяснять по телеку, что к чему и заживут мирной жизнью, лет 50-60 США хаяли, теперь потихоньку переобуваются. Как говорит Саба - занавес .
По традиции, с целью чтобы быть в курсе, что творится у великих россиян, наших стратегических партнёров, со слов сказочником мы же без них пропадём, ну в общем посмотрел вчера отдельные ток-шоу на федеральных каналах России. Так, уже говорят, что американцы почти наши друзья, скоро опять придут Кока-кола, Макдональдсы, главное хлеба и зрелищ глубинному и ядрёному народу будет достаточно. Всё разъяснять по телеку, что к чему и заживут мирной жизнью, лет 50-60 США хаяли, теперь потихоньку переобуваются. Как говорит Саба - занавес .
Товарищи сказочники, США зачем хаете, их даже на центральных каналах РФ уже не ругают.
Вот Европу ещё можно .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:17
Хаит можно только тем лицам, которые телевизор не смотрят .
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