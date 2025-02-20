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≡ "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51183
"Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД высказались об атаке на КТК, причинившей ущерб Казахстану
Отправлено: 20.02.25 - 10:47
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Астана обсудит с Киевом атаку беспилотников по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума. Вопрос будут решать исключительно дипломатическим путём, отметили в министерстве.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Re: "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД...
Отправлено: 20.02.25 - 10:47
#1
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У России в целом в КТК вместе с прокладками типа кипрских подставных компаний 39 % акций
У нас 20%
У американских компаний вместе взятых 23%

Россия претензий не имеет?))
Или уже пофиг, сгорел сарай гори и хата)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43502
Re: "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД...
Отправлено: 20.02.25 - 11:07
#2
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Молодцы украинцы, тут уж нечего сказать.
Наши олигархи не обеднеют.
Война есть война..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7625
Re: "Будем разговаривать с украинской стороной". В МИД...
Отправлено: 20.02.25 - 11:14
#3
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Цитата:
111:
Молодцы украинцы,


ХОХЛЫ -ОБОРЗЕЛИ.

Они прекрасно знают что там качают нашу нефть: - им что мало русских НПЗ- пусть их и долбят.
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