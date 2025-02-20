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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:24
#2926
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Цитата:
maxsaf:
Российская армия освободила около 64 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области.

Сколько прошло? Пол года?))
36 % сколько ещё будут освобождать? Ещё пол года?
А потом трупы российских бойцов на свалке в Челябинске найдут
Типа не нужны уже ребята вот на мусорку положите мы пока от Трампа вестей ждём об освобождении)))
Цитата:
maxsaf:
но как говорит Трамп, войну точно можно было избежать.

Как говорит Трамп)))
Трамп хотел стену вдоль Мексики построить ещё в прошлое свое президентство
Чё стена построена?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:26
#2927
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Цитата:
maxsaf:
Трамп так не считает

Цитата:
maxsaf:
Илон Маск считает

Цитата:
maxsaf:
Трамп дал

Цитата:
Эл-починно:
Трамп назвал

Цитата:
maxsaf:
отметил Маск



Такие смешные))
Крепостное право отменили в 1861 году
А канадец и немец всё хозяина себе ищут)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:27
#2928
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Хотя да
Крепостное право то в России отменили
А они то не в России живут
Согласен, поторопился с выводом))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:33
#2929
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У Трампа попа горит

Крикнул что Гренландию и панаму захватит, ему по рукам ударили

Крикнул что всех мигрантов выгонит, не получается как с той стеной

Крикнул что войну за день закончит, Зеленский не пошел на уступки
Вот Трамп и пытается судорожно из себя дона Карлеоне строить

Пока смотрится так себе)

У США смутные времена какие-то настали
Был президент не понимающий ничего потомучто больной
Теперь президент не понимающий ничего потомучто глупый
Следующий Горбачев по всей видимости будет)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2134
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:34
#2930
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Цитата:
Эл-починно:
Астана свяжется с Киевом

:-) Вообще не понятно, каким боком здесь Астана?
Этой проблемой должна заниматься не Астана. И не с Киевом.
Это проблема тех, кто выкачивает нефть из Казахстана и их шестёрки Зеленского.
Путин правильно сказал. Пусть сами решают свои проблемы.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2134
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:36
#2931
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Цитата:
saba:
Тоже думают как Вы

:-) Они просто думают.
И смотрят на реальность, а не фантазируют.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:43
#2932
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Цитата:
Skeptic:
Путин правильно сказал. Пусть сами решают свои проблемы.

Россия имеет в КТК 24% акций
Больше всех
Ну у Путина конечно уже сил и возможностей нет что-то там решать по поводу разрушения его инфраструктуры))
Вот пусть все остальные решают а он ручки сложил и просто смотрит чё натворил под конец своей жизни
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2134
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:43
#2933
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Цитата:
Kairat stayer:
рассматривались и другие вопросы

На сей день в этой истории пока видно только одно: делегации США и России поговорили о том, что было бы неплохо начинать разговаривать о том, что пора от военных действий переходить к переговорам.Но поговорить и сделать - две большие разницы.И даже когда они м.б. начнут разговаривать о том, что пора от военных действий переходить к переговорам, о мире говорить будет рано.Так что, надо ждать, когда после разговоров о намерениях начнутся предметные переговоры об окончании СВО. Если они начнутся...
Ибо для этого надо сначала урегулировать эти самые "другие вопросы". А там сшанцы столько наворотили ещё со времён Обамы... Разгребать и разгребать...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2134
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:46
#2934
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Цитата:
abaika95:
уже сил и возможностей нет

:lol: :lol: :lol:
Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.
Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять? :-)
Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:50
#2935
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Цитата:
Skeptic:
Я понимаю, что вам душу греют мечты об уничтоженной России, которой уже и на карте мира нет.

Не мечтаю об уничтожении россии
А об униженной даже не мечтал а оно сбылось
Все ноги уже вытирают Цитата:
Skeptic:
Но зачем этими глупостями ленту здесь засорять? Кроме вас в этот бред никто не верит. Очнитесь

Вся Россия убедилась что Путин ничего не может и не управляет уже ничем когда танки Пригожина к Москве подошли
Ростовчане с Вагнерами вполне дружно скандировали "на Москву"
Спас всех картофельный

Вся Россия уже ждёт когда дед умрет и все заживут спокойно без походов на соседей и без смертей
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17662
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 10:53
#2936
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Так обо****тся по всем фронтам под конец жизни надо уметь

Хотел в учебник истории войти как мужской аналог Екатерины второй-создатель Новороссии
А войдёт как Николай палкин
У которого все разворовано
Армия сброд
А безолаберная война в Украине из за Крыма проиграна
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:03
#2937
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Цитата:
abaika95:
maxsaf: Трамп так не считает Цитата:
maxsaf: Илон Маск считает Цитата:
maxsaf: Трамп дал Цитата:
Эл-починно: Трамп назвал Цитата:
maxsaf: отметил Маск


Хех..
Прям оргазмус у зетников от слова Трамп..
Путина куда дели?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:05
#2938
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Сирии нет, Армении нет..
В Африке получили по полной..
В Украине какой то захваченный кусочек выдали за победу..
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:05
#2939
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Цитата:
Kairat stayer:
По традиции, с целью чтобы быть в курсе, что творится у великих россиян, наших стратегических партнёров, со слов сказочником мы же без них пропадём, ну в общем посмотрел вчера отдельные ток-шоу на федеральных каналах России. Так, уже говорят, что американцы почти наши друзья, скоро опять придут Кока-кола, Макдональдсы, главное хлеба и зрелищ глубинному и ядрёному народу будет достаточно. Всё разъяснять по телеку, что к чему и заживут мирной жизнью, лет 50-60 США хаяли, теперь потихоньку переобуваются. Как говорит Саба - занавес .


Товарищи сказочники, США зачем хаете, их даже на центральных каналах РФ уже не ругают.
Вот Европу ещё можно :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.02.25 - 11:17
#2940
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Хаит можно только тем лицам, которые телевизор не смотрят 8-) 8-) 8-) .
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